Aus Zug geschmissen

"Das war richtig ärgerlich", machte sich die 52-jährige Linzerin im OÖN-Gespräch Luft. Die Bahnfahrerin stieg am Hauptbahnhof in Wien in einen Zug Richtung Linz, doch musste die ÖBB-Kundin den Waggon schon kurz nach der Abfahrt wieder verlassen. "Der Schaffner hat mich rausgeschmissen!"

Die Linzerin hatte ein Sparschiene-Ticket übers Internet gebucht, dann aber eine frühere Verbindung als auf der Bahnkarte vermerkt erwischt. "Mein dienstlicher Termin hatte kürzer als gedacht gedauert", begründet sie.

Dass die 52-Jährige im "falschen" Zug saß, ist ihr völlig bewusst, allerdings wollte die Dame beim Schaffner auf ein Standard-Ticket aufzahlen. "Der ÖBB-Mann hat gemeint, dies sei nicht vorgesehen", sagt sie. Und musste an der nächsten Station den Zug verlassen. "Ich musste in St. Pölten auf die spätere Verbindung warten."

"Solche Fälle sind selten", sagt ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner. Konkrete Zahlen, wie viele Passagiere "falsche" Züge verlassen müssen, liegen nicht vor, sagt der Bahn-Sprecher. "Die Sparschiene ist unser günstigstes Produkt und daher an bestimmte Konditionen gebunden. Dazu zählt auch eine vorgegebene Zugbindung bzw. dass eine Aufzahlung nicht möglich ist", sagt der Linzer. "Diese Bedingungen werden von den ÖBB bei der Buchung klar kommuniziert."

Leitner empfiehlt im Fall des Falles besser ein teureres Standard-Ticket zu kaufen. Mit diesem Ticket seien die Passagiere nicht an eine bestimmte Zugverbindung gebunden. "Hier haben unsere Kunden einen maximalen Spielraum."

ÖBB-„Flugverbindung“ Wer ab Wien-Schwechat abfliegt, kann mit der Bahn direkt zum Flughafen anreisen. Das Bahnticket kann über Austrian (AUA) gebucht werden, es wird als Boardingpass ausgegeben. Auf Wunsch auch in der iPhone-App „Wallet“. Allerdings fehlt auf dem digitalen Boardingpass die Angabe über die gebuchte ÖBB-Klasse. Wo also einsteigen? Als Service erhalten „Flug-Passagiere“ einen 7-Euro-Gutschein für die ÖBB-Bordküche. Wer nicht im gebuchten Zug sitzt, sondern in einer anderen Verbindung (Flugverspätung), fällt um diesen Gutschein um.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at