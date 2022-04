Audi startete einjähriges Pilotprojekt zum Recycling von Autoglas

Denn der deutsche Autohersteller Audi arbeitet mit zwei Partnerunternehmen (Saint-Gobain Glass und Reiling Glas Recycling) nun daran, Autoglas künftig recyceln zu können. Ziel ist, daraus neue Glasscheiben zu erzeugen, die dann in den Elektromodellen, wie etwa dem Audi Q4 e-tron, wieder verbaut werden.

Im nun gestarteten Pilotprojekt, das ein Jahr dauern soll, werden kaputte Glasscheiben von ausgewählten deutschen Autohändlern abgeholt und zerkleinert. Dann werden alle glasfremden Stoffe (Klebstoffe etc.) aussortiert. Das so gewonnene Glasgranulat wird eingeschmolzen und zu neuem Flachglas verarbeitet. So können Energie und Rohstoffe wie etwa Quarzsand eingespart werden.

Bis zu 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß

"Unser Ziel ist es, überall dort Sekundärmaterial einzusetzen, wo es technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Wir arbeiten daran, Materialien, auf die wir direkten Zugriff haben, in geschlossenen Kreisläufen zu führen", sagt Marco Philippi, Leiter der Audi-Beschaffungsstrategie, zum Pilotprojekt.

Philippi nennt zwei weitere Vorteile von Recycling-Glas: Die Qualität des hochwertigen Autoglases werde beibehalten und man kann CO2 einsparen. Im Vergleich zur Herstellung neuen Glases wird bei der Wiederaufbereitung laut Audi bis zu 30 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid emittiert.