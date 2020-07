Angriff aus dem eigenen Stall

Der Trend zum SUV hat dem Platzhirsch der Kompaktklasse, dem VW Golf, in der jüngsten Vergangenheit zugesetzt. Die Ablösung als Verkaufsschlager Nummer eins im Land ist unter anderem der Konkurrenz aus dem eigenen Stall geschuldet. Der T-Roc, der hohe Golf, wenn man so will, steht nun auch als Sportvariante am Start und will die Golf-Legende GTI angreifen. Aber gelingt das? Wir haben den T-Roc R getestet:

Design: Der sportliche T-Roc steht serienmäßig auf 18-Zöllern, optional sogar auf 19ern. Ein verchromtes Doppel-Endrohr verrät die fahrdynamische Potenz des Wolfsburgers. Ansonsten mimt der R aber den Wolf im Schafspelz.

Innenraum: Die überraschend "tiefe" Sitzposition im T-Roc erinnert eher an den Golf denn an einen fahrbaren Jägerhochstand. Im Vergleich zum Serien-T-Roc unterscheidet sich das Cockpit des R-Modells kaum. Das Virtual Cockpit, die Ambientebeleuchtung, die angenehmen Sportsitze sowie die gängigsten technischen Helferlein sind serienmäßig mit an Bord. Im Fond fanden im OÖN-Test bei einer Fahrt von Linz nach Klagenfurt zwei erwachsene Männer ausreichend Platz vor.

Fünf Fahrmodi (siehe Bildschirm) und vier Allrad-Modi stehen zur Auswahl. Bild: Hardy Mutschler

Fahrwerk: Die Straßenlage des T-Roc R ist trotz seiner Crossover-Gene beeindruckend. Möglich machen das eine adaptive Fahrwerksregelung (optional), die hervorragende Progressivlenkung, Allradantrieb und insgesamt neun Fahrmodi (fünf Fahrabstufungen und vier Allrad-Optionen), in die der Sportler versetzt werden kann. Damit ist der Wolfsburger für praktisch jede Fahrsituation gerüstet.

Motor: Im Motorraum des T-Roc R arbeitet ein zwangsbeatmeter Reihen-Vierzylinder. Das 300-PS-Aggregat versorgt den Kompaktsportler mit jeder Menge Vortrieb und zauberte im OÖN-Test Piloten wie auch Mitfahrern ein Grinsen ins Gesicht. Der potente Motor (und auch die Abgasanlage) klingt bis ins Cockpit durch, ist aber nicht aufdringlich. Der SUV-Sportler erinnert einen beim Herunterschalten vielmehr, dass er zum Sprint ansetzen könnte, wenn dies gewünscht wäre. Einen kleinen Kritikpunkt muss sich der Volkswagen aber gefallen lassen: Das künstlich erzeugte Mehr an sportlicher Geräuschkulisse im Race-Modus kommt selbst für Automobil-Laien klar hörbar aus den Lautsprechern. Zumal es diese Unterstützung gar nicht bräuchte. Der T-Roc R verbrauchte im OÖN-Test 9,7 Liter Super plus auf 100 Kilometer – im gesamten Testzeitraum wohlgemerkt. Sparfüchse bewegen den 1,5-Tonner mit etwa 7,5 Litern, bei sportlicher Fahrweise können es freilich auch zwölf werden.

Fazit: Der VW T-Roc R ist zweifelsfrei hoch veranlagt. Ob er den GTI-Status einfahren kann, muss aber erst abgewartet werden. Die Fahrdynamik ist beeindruckend, die Alltagstauglichkeit hoch. Nur beim Klang könnte künftig weniger mehr sein.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at