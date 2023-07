Analyse: Wie wertstabil sind gebrauchte Elektro-Autos?

Eine Analyse über die Wertstabilität von gebrauchten E-Autos hat Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut in Düsseldorf angefertigt. Sein Fazit: Nach 36 Monaten verlieren die E-Modelle in Deutschland zwischen 16 und 51 Prozent an Wert. "In Österreich verhält sich’s ähnlich", sagt Rainer Hintermayr, Analyst von Eurotax in Wien. Hier reichen die Verluste von 26 bis 41 Prozent.