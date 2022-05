Am 30. April vor 123 Jahren wurde im Gasthaus "Zur roten Brez’n" Geschichte geschrieben. Radfahrvereine aus Wien, Niederösterreich, Mähren und Schlesien gründeten in Wien-Ottakring den "Verband der Arbeiter-Radfahrvereine Österreichs". "Autos gab’s damals noch nicht", erzählt ARBÖ-Oberösterreich-Chef Thomas Harruk. Das Rad war das Hauptverkehrsmittel. Inkludiert in der Club-Mitgliedschaft um monatlich elf Kreuzer waren Rad-Ausflüge, Pannenhilfe und eine Unfallversicherung.