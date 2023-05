Alpine: Ein kleiner, quirliger Kerl für die Straße

Alpine. Ältere Semester erinnern sich: Die Franzosen schufen schnittige Rennwagen, die auch im zivilen Leben reüssierten. Wie den legendären A310 aus der Jugend. Ein Traumauto! Eine Einserbank im Quartett!

Renault übernahm 2014 die Sportwagenmarke vom Gründer Jean Rédélé, drei Jahre später düste der brandneue A110 auf den Weltmarkt. Ein Kultmodell ab dem Start. Zumindest für Sportbegeisterte mit dem Hang zum Exklusiven. An der breiten Masse fuhr der Franzose vorbei.

Das soll sich nun ändern. Zwar wird nicht der A110 massentauglich, sondern seine Kompakt-Brüder. Alpine stellte diese Woche das erste Showcar aus der neuen "Dream Garage"-Serie vor. Drei sollen’s letztendlich werden.

In einem Design-Mix aus Fiat 500 und dem lustigsten E-Auto der Welt, dem Honda e, präsentiert sich der Blech gewordene Entwurf durchaus ansprechend. Der Name: Alpine A290_ß. Wobei das scharfe S "beta" ausgesprochen wird.

Aufgebaut auf der EV-Plattform CMF-B der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi, parkt der Kompakte im B-Segment ein. Also in der Golf-Klasse. 4,05 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,48 Meter hoch: Die Maße verraten, dass die sportliche Note überwiegt. Muskulöse Formen und klar herausmodellierte technische Details signalisieren schon im Stand kompromisslose Dynamik. Große Lufteinlässe an der Front verbessern die Aerodynamik des Fahrzeugs und kühlen es gleichzeitig effizient. Weitere Lufteinlassöffnungen unterhalb der Scheinwerfer tragen dazu bei, den Luftstrom um das Fahrzeug zu kanalisieren. Die von außen sichtbaren Batterielüfter erinnern an die Ventilatoren von Spiele-PCs.

X-förmige Lichter

An der Front platzierte Alpine x-förmige Lichter, die an die Nebelscheinwerfer des Urahnen erinnern sollen.

Das Cockpit fällt minimalistisch aus, das Lenkrad ist achteckig. In der im Dach integrierten Konsole hat der Fahrer direkten Zugriff auf diverse Funktionen wie Not-Aus, Lichteinstellungen etc.

Drei Fahrmodi stehen zur Auswahl: "Wet", "Dry" und "Full".

Marktstart 2024

Zu 80 Prozent gleicht das Design des A290_ß schon der Serienversion, die im Herbst 2024 auf den Markt kommen wird. Ein Dreisitzer, wie’s das Showcar ist, wird der Straßenbruder nicht, versprach Alpine bei der Premiere. Fix ist hingegen: Es wird beim reinen E-Antrieb bleiben. Daten verrieten die Franzosen noch nicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper