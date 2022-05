Allstreet: Neuer Name für den A1

Der A1 citycarver behält seine alten Stärken, erhält aber einen neuen Namen: A1 allstreet. Die Basis liefert der A1 Sportback, alle Ausstattungspakete und Motor-Getriebe-Kombinationen bleiben unangetastet. Wie auch der Einstiegspreis: 24.788 Euro.

Für den A4 allroad quattro schnürt Audi ein neues Optik-Paket. Im "schwarz pro" sind schwarzglänzend abgesetzte Scheibenrahmen, Außenspiegel und Endrohre enthalten. Zudem sind die vertikalen Elemente und der Rahmen des Singleframe-Grill, die Spangen in den seitlichen Lufteinlässen vorn, der Einleger am Heckdiffusor und die Zierleiste an der Heckklappe zwischen den Leuchten schwarzglänzend ausgeführt.

Drei neue Lackfarben mischen die Ingolstädter für den Q7 und Q8 an: Dabei ersetzen die neuen Metalliclackierungen Satellitsilber, Waitomoblau und Tamarindenbraun die bisherigen Töne Florettsilber, Galaxisblau und Barriquebraun.