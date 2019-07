Akku-Produktion: China kommt!

Die Investition liege bei rund zwei Milliarden Euro, sagte Svolt-Chef Yang Hongxin. Welches Land den Zuschlag für die Produktion mit einer Kapazität von zunächst 20 Gigawattstunden erhalte, sei noch nicht entschieden.

Erster Kunde der Fertigungsstätte in Europa werde zunächst wohl Chinas größter Geländewagenproduzent Great Wall Motor sein. Svolt sei aber auch in Verhandlungen, "deutsche und französische Autohersteller" zu beliefern. In Europa wächst die Sorge vor einer zu großen Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern.