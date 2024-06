Ai posti, pronti, via: Alfa stellt den Junior an den Start

Lange wurde spekuliert, jetzt steht er am Start. Also: Ai posti, pronti, via! Auf Deutsch: Auf die Plätze, fertig, los! Junior heißt das neue Einstiegsmodell von Alfa Romeo. Und nicht Brennero, wie gemutmaßt wurde. Klassische SUV-Dimensionen Der Junior ist 4,17 Meter lang, 1,78 Meter breit und 1,50 Meter hoch und hat damit die typischen Dimensionen eines klassischen kompakten SUV. Quasi ein geschrumpfter Stelvio, wobei die Front eine andere Handschrift trägt als der große Bruder: vier