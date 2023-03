Ältere bremsen Jüngere aus

In der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen werden in einer normalen Woche 46 Prozent der Wege mit einem Pkw zurückgelegt. Die Über-30-Jährigen kommen hingegen auf eine 60-Prozent-Quote. Wobei in den östlichen Bundesländern 63, in den westlichen Bundesländern 58,7 Prozent aller Wege mit dem Auto gefahren werden. Eine Ausnahme ist Wien, dort beträgt die Quote nur 36 Prozent. Dies dürfte mit dem Öffi-Angebot zusammenhängen.

