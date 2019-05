Abgeflacht und eingenäht

Das Beste aus zwei (Design-)Welten hat Porsche zusammengeführt und den reinrassigen Cayenne in ein SUV-Coupé verwandelt. Also in einen Crossover.

Manch Anhänger der Zuffenhausener Sportwagenschmiede mag die Nase rümpfen, doch ist der Schritt der Cayenne-Konstrukteure durchaus logisch. SUVs sind gefragt wie nie. Und die abgeflachte Version passt zum sportlichen Image der Schwaben.

Um 20 Millimeter abgesenkt

Die Dachkante ist um 20 Millimeter abgesenkt, die Radschultern hinten legten 18 Millimeter an Breite zu und die Frontscheibe ist flacher gestellt. Die Millimeterarbeit zeigt optisch Wirkung. Bestens ins Bild passt das 2,16 Quadratmeter große Glasdach, das sich bis knapp an den aktiven Heckspoiler zieht. Bei Tempo 90 schiebt sich der Spoiler 13,5 Zentimeter in die Höhe und zieht sich bei 60 Stundenkilometer wieder in seine Versenkung zurück. Für die Lackpflege lässt sich der Flügel per Knopfdruck ausfahren – wenn auch nicht so hoch.

Ein Heckscheibenwischer fehlt selbst auf der Optionsliste, der Fahrtwind soll die Scheibe tropfenfrei halten, sagt Porsche.

Das Kfz-Kennzeichen wanderte in den Heckstoßfänger, die dritte Bremsleuchte erhielt wie die Einfassungen der Heckleuchten eine neue Optik. Die Basisversion steht auf 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, optional können bis zu 22-Zöller bestellt werden.

Die Kopfstützen sind nun in die Sportledersitze eingenäht, im Fond kann ein dritter Einzelsitz untergebracht werden.

625 Liter Ladung können unter dem Coupé-Dach gebunkert werden (maximal 1540 Liter). Zum Vergleich: Der Basis-Cayenne nimmt zwischen 645 bis 1710 Liter auf.

Das Cayenne Coupé mit 340 PS ist ab 104.126 Euro sowie das Cayenne Turbo Coupé mit 550 PS ab 189.675 Euro erhältlich. Das Cayenne Coupé S mit 440 PS kostet ab 123.695 Euro und wird Ende Juli bei den Händlern eintreffen. (heb)

Porsche Cayenne Coupé

Das Coupé übernimmt die Cayenne-Antriebe: Der 3,0-Liter-Turbo leistet 340 PS und 450 Nm. In 6,0 Sekunden ist der Normsprint erledigt. Der 4,0-Liter-V8-Biturbo produziert 550 PS und 770 Nm. 0-100 km/h: 3,9 Sekunden. Im S-Coupé arbeitet noch der 2,9-Liter-V6-Biturbo (440 PS, 550 Nm).