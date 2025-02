96 Prozent der Neuwagen in Norwegen im Jänner elektrisch

Inklusive Plug-in-Hybriden steigt der Anteil auf 96,8 Prozent, teilte die Zulassungsbehörde in Oslo am Montag mit. Nach Vorgaben der Regierung sollen in Norwegen ab heuer nur noch E-Autos verkauft werden.

Im vergangenen Jahr hatte der E-Auto-Anteil an den Neufahrzeugen in Norwegen bereits 89 Prozent betragen. Im Vorjahr 2023 lag der Anteil bei 82 Prozent. 2012 waren es erst 2,8 Prozent.

Viele Anreize, einige schon wieder zurückgenommen

Seitdem schossen die Neuzulassungen nach oben. Grund dafür waren auch Anreize der Regierung wie Steuer- und Mautfreiheit, kostenloses Parken auf öffentlichen Parkplätzen und die Nutzung zusätzlicher Fahrspuren des öffentlichen Nahverkehrs.

Mittlerweile sind E-Autos in Norwegen eine Selbstverständlichkeit, einige Anreize wurden wieder zurückgenommen. Das im Jänner am häufigsten verkaufte Modell war der Toyota bZ4X, gefolgt vom VW ID.4 und dem Nissan Ariya.

