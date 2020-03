80 Stadtzentren: BMW schaltet in den E-Modus

Immer mehr Städte in Europa machen ihre Zentren dicht. Rein kommt nur, wer zumindest halbwegs schadstoffarm unterwegs ist. BMW markierte nun "eDrive Zones" in 80 Städten in Europa. Fährt ein Plug-in-Hybrid-Modell der Münchner in diese Zonen ein, schaltet das System automatisch in den Elektro-Modus. Wobei die Gebiete auf der Navi-Karte hervorgehoben werden. Nähert sich der BMW einer Zone, wird der Wechsel in den E-Fahrbetrieb angezeigt.

Geht der Strom zur Neige und muss der Verbrenner einspringen, wird auch dies auf dem Display gezeigt.

Das Service ist in den Plug-in-Hybrid-Modellen BMW 745e, BMW X5 xDrive45e und BMW 330e verfügbar.