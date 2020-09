100 Ladesäulen bis zu 300 kW

Bis Ende 2021 sollen entlang der Autobahnen und in den Ballungsräumen 100 neue Ladestellen entstehen, an denen E-Autos bis zu 300 kW Strom tanken können. An diesen HPC (High Power Charging)-Ladepunkten können Elektrofahrzeuge in nur fünf Minuten Energie für 100 Kilometer laden. Smatrics betont, dass 100 Prozent Ökostrom angeboten werde. Wie viel ein Kilowatt Strom an einer HPC-Säule kosten wird, verriet das Unternehmen noch nicht. Insgesamt betreibt Smatrics aktuell 250 Schnelllader in Österreich.

