VW Passat Alltrack: Ein Hauch Abenteuer für den routinierten Langstrecken-Profi

"Wann ist ein Mann ein Mann?" Diese Frage stellte einst Herbert Grönemeyer in astreinem Stakkato-Deutsch. Wir wandeln den Liedtext ab: Wann ist ein Offroader ein Offroader? Wenn die Radläufe von schwarzem Kunststoff umrandet werden? Und ein Unterfahrschutz angedeutet wird? Wie beim VW Passat Alltrack? So oder so: Die Wolfsburger gönnten der Rustikal-Version des Langstrecken-Profis ein Update.

Drei Zentimeter höhergelegt

Allrad, also 4Motion, hat unser Testwagen. Plus 17 Zentimeter Bodenfreiheit (drei Zentimeter höher als der Basis-Passat). Aber kann der Alltrack deswegen auch alle Wege? Nein, natürlich nicht. Ein Vergleich mit einem SUV oder gar echtem Geländewagen wäre absurd. Die Alltrack-Optik versprüht einen Hauch Abenteuer-Flair, mehr nicht. Dafür liefert VW seit Oktober 2019 mehr feine Technik für den feschen Business-Typen.

Luftdüsen oberhalb des Touchscreens Bild: Volkswagen

Passat bremst vor Kurven

Wie beispielsweise den Travel Assist, den Adaptiven Tempomaten. Vor scharfen Kurven, Kreisverkehren, Kreuzungen bremst das Helferlein den Kombi wie von Geisterhand selbstständig ab. Und zwar zwischen 0 und 210 km/h (in der Schaltversion zwischen 30 und 210 Stundenkilometer). Bei Bundesstraßen-Tempo gab sich die Vorausschau-Technik im OÖN-Test keine Blöße. Die klassische Stolperfalle – ausscherende Fahrzeuge auf der Autobahn – parierte der Passat ebenfalls souverän.

Vom Flaggschiff Touareg entlieh der Alltrack die neuen LED-Matrixscheinwerfer, die in Sekundenbruchteilen auf das Licht des Gegenverkehrs reagieren und die Entgegenkommenden ausblenden. Die Leuchtkraft beeindruckte.

Immer online

Im OÖN-Alltrack nicht an Bord war MIB3, die dritte Generation des VW-Konnektivitätssystems. Immer online, funktioniert Apple CarPlay nun auch kabellos, daneben werden laut VW bessere Echtzeitinformationen (Verkehr usw.) geliefert. Das Kreuzerl auf der Extra-Liste sollte eine Überlegung wert sein.

Trotz der Höherlegung knickt der Alltrack in flotten Kurven nicht ein. Und gleicht holprigen Asphalt gewohnt gekonnt aus.

Im OÖN-Test versah der bewährte 190-PS-TDI in Kombination mit der DSG-Automatik einen klaglosen Dienst. Wer mit 150 PS das Auslangen findet, sollte sich für die neue Diesel-Generation entscheiden: den 2,0 TDI Evo. Dank aktueller Abgastechnik (Zwei-Kat-SCR-System sowie zweifache AdBlue-Dosierung) wird die CO2-Emission deutlich gesenkt.

Fazit: Der Passat Alltrack ist ein leicht rustikaler Typ, der seine Stärken souverän auf Asphalt ausspielt. Und auf Schotterstraßen. Grobes Gelände? Bitte nicht!

VW Passat Alltrack 190 ps tdi scr 4motion dsg

Preis: ab 51.990 Euro

OÖN-Testwagen 66.543 Euro

Motor: Reihen-Vierzylinder

Common Rail, Abgasturbolader Hubraum 1968 ccm

Leistung 140 kW (190 PS) bei 4000 1/min

max. Drehmoment 400 Nm bei 1900 - 3300 1/min

Verbrauch (WLTP)

Stadt/Land/Mix 6,3 - 7,0 l

OÖN-Test 6,8 l

Tank Diesel /Ad Blue 66 l/16 l

Umwelt: Euro-6d-Temp-Evap Isc

CO2-Ausstoß 166 - 184 g/km

Antrieb: Allrad 7-Gang-DSG-Automatik

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 8,0 sec

Spitze 223 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4888/1853/1527 mm

Radstand 2788 mm

Leergewicht 1725 kg

Zuladung 447 – 665 kg

Kofferraum 430 – 1598 Liter

Anhängelast 750 / 2200 kg

Garantie: drei Jahre

Plus: Teilautonomes Fahren funktioniert sehr gut, ausgezeichnete Langstreckenqualitäten, bequeme Sitze

Minus: Touchscreen unterhalb der Luftdüsen, hoher Preis

