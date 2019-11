Vom Pensionisten- zum Familienauto: Die wundervolle Wandlung des GLB

Die GLA- und die GLC-Modelle gelten als Design-Vorbilder. Stylisch geformt, verleitet die Optik zum Zungeschnalzen. Ein klassischer Augenschmaus, keine Frage.

Nun parkt Mercedes den neuen GLB zwischen ebendieser A- und C-Klasse. Und begeht einen Stilbruch. Denn beim GLB zählt nicht mehr das Design, die praktischen Werte stehen im Vordergrund. Wie beispielsweise das Kofferraumvolumen, die Kopf- und die Beinfreiheit sowie die Zahl der Sitzplätze. Womit die Stuttgarter schon vor dem Start klarmachen: Der GLB ist ein praktisches Familienauto. Die Zeiten, als das Modell als Pensionistenauto vorfuhr, sind vorbei.

Sitze 6 und 7 für Kinder

Auf Wunsch verbaut Mercedes zwei versenkbare Einzelsitze in der dritten Sitzreihe – für Menschen bis 1,68 Zentimeter Körpergröße. Werden die hinteren Lehnen umgeklappt, erstreckt sich eine große Ebene. Das normierte Volumen erstreckt sich von 560 bis 1755 Liter: ein praktikabler Nutzraum. Wobei die Sitzbank in Reihe zwei (40:20:40 teilbar) längs um 14 Zentimeter verschoben werden kann und sich die Lehnen in der Neigung verstellen lassen.

Der GLB steht auf der Frontantriebsplattform "MFA2", die auch die A- und die B-Klasse sowie der CLA und CLA Shooting Brake nutzen. Das Plus von zehn Zentimetern beim Radstand verteilte Mercedes auf Passagiere und Laderaum.

Zwei riesige Displays

Aus der A-Klasse leiht sich der GLB das Widescreen-Cockpit mit den beiden riesigen Displays und der genialen MBUX-Sprachsteuerung ("Hey Mercedes"). Daneben dienen das Touchpad auf der Mittelkonsole sowie die Sensorflächen auf dem Lenkrad als Steuerzentrale.

Auf der Aufpreisliste stehen LED-High-Performance- sowie LED-Multibeam-Scheinwerfer. 500 Meter schauen die Kamera- und Radarsysteme voraus. Vor Kurven, Kreuzungen und Kreisverkehren wird im Tempomat-Betrieb automatisch das Tempo gedrosselt. Ebenso an Bord: der Aktive Spurwechsel-Assistent und der Aktive Park-Assistent. Der GLB ist ab Jahresende ab 42.560 Euro erhältlich.

Die Details zu den Mercedes GLB-Motoren:

Zwei Benziner und ein Diesel in drei Leistungsstufen bietet Mercedes für den GLB an: Der 1,4-Liter-Benziner leistet 163 PS, der 2,0-Liter-Vierzylinder 224 PS. Der 2,0-Liter-Dieselmotor (OM 654q) wird wahlweise mit 116, 150 und 190 PS ausgeliefert.

Die beiden stärksten Diesel sind auch als Allradler erhältlich.

Durch verfeinerte Abgastechnik erreichen die Selbstzünder bereits jetzt die Abgasnorm 6d.

Alle Modelle kommen mit einem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe – Ausnahme: der 163-PS-Benziner (7-Gang-Automatik).

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at