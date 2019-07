Tipp 3: Auf ihn können Sie wetten

Auf dem Spielfeld der kompakten Mittelklasse, auch (VW-)Golf-Platz genannt, herrscht ein dichtes Gedränge. Ein Typ, dem es gelingt, dort immer wieder aufzuzeigen, ist der Mazda 3. Nicht, weil er sich mit irgendwelchen Design-Experimenten oder Turbo-Muskeln in den Vordergrund drängt, sondern weil er sich als unaufgeregter, verlässlicher und solider Mobilitätspartner empfiehlt. Auch der neue Dreier setzt diese Tradition fort. Aber etwas anders als viele andere Mitbewerber ist er trotzdem.

Design: Das breite Mazda-Maul signalisiert Selbstbewusstsein und Dynamik, auch die coupéhafte Seitenansicht unterstreicht die Sportlichkeit. Über den etwas breiten Heck-Abschwung kann man streiten – und das ist gut. Eine zarte Extravaganz hat noch keinem Modell geschadet.

Innenraum: Auch hier konzentriert sich Mazda auf die Funktionalität und verzichtet auf Showeffekte. Das Cockpit ist sehr gut aufgeräumt, die Bedienung der Funktionen mit dem Dreh-und-drück-Knopf watscheneinfach. Das große Display in der Mitte ist so weit oben platziert, dass es nicht vom Verkehrsgeschehen ablenkt – diese Konfiguration könnten sich andere Hersteller abschauen. Der Sitzkomfort ist tadellos und auch ohne Spielereien wie x-fach verstellbare Sitzauflagen und Rückenlehnen oder Massagefunktionen langstreckentauglich. Der Stauraum ist okay, wenn man die Rücksitze umlegt, kann der Mazda 3 auch sperriges Ladegut schlucken.

Keine Showeffekte im Cockpit, im Vordergrund steht die Funktionalität Bild: Mazda

Fahrwerk: Der Japaner verzichtet auf wählbare Set-up-Einstellungen (z. B. Komfort, Sport, Öko), die inzwischen weit verbreitet sind, aber oft nicht mehr als Placebo-Effekte zu bieten haben. Ob man komfortabel, sportlich oder ökonomisch fahren möchte, entscheiden Hirn und Gasfuß und kein Software-Programm. Egal, wofür man sich entscheidet: Das sehr gut abgestimmte Fahrwerk spielt immer mit.

Motor: Hier verdichtet sich das Anderssein des neuen Dreiers, denn anstatt im Strom des Downsizing mitzuschwimmen, bleiben die Japaner bei größeren Hubräumen bei hoher Verdichtung. Da gibt es auch ohne Turbo-Aufladung genügend Schub, wobei man beim 3er auf Muskelspiele verzichtet. Unser Benziner leistete 122 PS und überzeugte mit einem sehr gleichmäßigen Drehmoment-Verlauf. Schon im Drehzahlkeller gibt es erstaunlich viel Schmalz. Das Sky-Active-Motorkonzept mit dem hoch verdichteten Benziner krönt Mazda noch in diesem Jahr mit dem Sky-Active X, einem Otto-Motor, der fast wie ein Selbstzünder funktioniert. Das wird spannend.

Fazit: Der neue Mazda 3 leistet sich keine Schwächen, egal, aus welcher Perspektive man ihn betrachtet. Auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis hat er die Balance bewahrt.

Mazda 3 G122

Preis: ab 23.990 Euro

OÖN-Testwagen 30.330 Euro

Motor: Vierzylinder-Benziner Mild-Hybrid-System

Hubraum 1998 ccm

Leistung 90 kW (122 PS) bei 6000 1/min

max. Drehmoment 213 Nm bei 4000 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 6,5/4,4/5,2

OÖN-Test 6,3

Tank/Kraftstoffart 51 l/Benzin

Umwelt: Euro-6d-Temp

CO2-Ausstoß 119 g/km

Antrieb: Front Getriebe 6-Gang (manuell)

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 10,4 sec

Spitze 197 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4460/1795/1435 mm

Radstand 2725 mm

Leergewicht 1364 kg

Zuladung 511 kg

Kofferraum 330 - 1026 Liter

Anhängelast gebr. 1300 kg

ungebremst 600 kg

Garantie: 3 Jahre (max. 100.000 Kilometer)

Plus: leiser Motor, feine Ausstattung, Preis-Leistungs-Verhältnis

Minus: Der Fahrdynamik fehlt ein letzter Punch.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at