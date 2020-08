Skoda Citigo-e iV: Ein Kleiner mit großen Qualitäten  zumindest in der Stadt

Okay, es hat lange gedauert, bis Skoda den Weg zur Elektromobilität gefunden hat – das Warten hat sich aber gelohnt. Der Citigo e iV ist ein alltagstaugliches Elektroauto zum moderaten Preis und macht Lust darauf, lautlos durch die Stadt zu düsen.

Design: "Keep it simple" – das dürfte das Motto der Designer gewesen sein. Die Linien sind klar, das Aussehen ist unauffällig – wie beim baugleichen VW e-up!.

Innenraum: Das Raumangebot ist für 3,60 Meter Länge recht gut – auch hinten. Man sitzt angenehm, es gibt beste Übersicht, dazu viel Blech und Hartplastik. Das Bedienen ist simpel, es gibt nichts, was einen verwirren könnte, auch kein Navi. Ausstattungsmäßig bleibt also Luft nach oben. Kurios mutet auch der Zündschlüssel an – in Zeiten von Startknöpfen. Der 61 kW starke E-Motor mutiert in der Stadt zum quirligen Muntermacher. Skoda platzierte die Batterien geschickt, der Kofferraum gleicht mit 250 Liter jenem des Benzin-Bruders. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen passen sogar 950 Liter rein.

Antrieb: Der Akku speichert netto 32,3 kWh und liefert Energie für 225 Kilometer (WLTP). Real schafften wir um die 180 Kilometer, Bleifüße berichten von 150 (Autobahn-)Kilometern.

Ladung: An der 40-kW-Säule lädt der Citigo e iV zwar 80 Prozent in einer knappen Stunde, doch an der Haushaltssteckdose dauert eine volle Ladung über zwölf Stunden. Für Eilige beides kaum prickelnde Werte. Da ist noch Potenzial drin.

Fahrwerk: Die Federung ist straff, bietet jedoch ausreichend Komfort. Dank des tiefen Schwerpunktes ist der Skoda sehr agil.

Fazit: In diesem e-Skoda steckt viel VW drin, was vor allem im Innenraum auffällt. Der Antrieb ist ident mit dem VW e-up! und dem Seat Mii. Auf der Plus-Seite stehen beim Tschechen der Preis sowie die neuere Technik (Konnektivität).

Skoda Citigo-e Ambition

Preis: ab 21.350 Euro

OÖN-Testwagen 23.279 Euro

Motor: Permant-Magnet- Synchron-Elektromotor

max. Leistung 61 kW (83 PS)

max. Drehmoment 212 Nm

Verbrauch (WLTP)

Reichweite 225 Kilometer

OÖN-Test 180 Kilometer

Akku: Lithium-Ionen

Kapazität (netto) 32,3 kWh

Antrieb: Front

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 12,3 sec

Spitze 130 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 3600/1650/1480 mm

Radstand 2.422 mm

Leergewicht 1235 kg

Zuladung 367 kg

Kofferraum 250 bis 923 Liter

Garantie: 2 Jahre, Batterie 8 Jahre oder 160.000 Kilometer

Plus: Sehr stadttauglich, spritzig und agil

Minus: Navi etc. nur übers Smartphone

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at