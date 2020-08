Peugeot 3008 Hybrid: Aller guten Dinge sind drei

Mit 300 PS ist er eigentlich der König der Löwen, aber das stärkste Modell des französischen Herstellers Peugeot schaut gar nicht so aus wie ein dominantes Alpha-Tier. Der Peugeot 3008 Hybrid positioniert sich optisch zwischen Limousine und SUV, er wirkt sportlich und elegant, dass er aber so viel Schmalz hat, ist ihm genauso wenig anzusehen wie seine antriebstechnische Besonderheit: Der Franzose hat nämlich gleich drei Tempomacher an Bord – einen Verbrenner und zwei Elektromotoren. Diese fallen ganz schön ins Gewicht, dafür ist der biologische Pfotenabdruck dieses Löwen im grünen Bereich. Zumindest theoretisch.

Design: Die Peugeot-Modelle mit der "Doppel-Null" sind Crossover-Künstler, die mehrere Stilrichtungen gekonnt mischen. Der 3008 markiert eine goldene Mitte zwischen groß und klein beziehungsweise hoch und niedrig und sammelt damit viele Gefällt-mir-Reaktionen.

Innenraum: Auch drinnen liefert Peugeot das gewisse Etwas. Das Lenkrad wirkt zu klein geraten, es liegt aber gut in der Hand und verdeckt nicht die Sicht auf die (digitalen) Instrumente. Im getesteten Top-Modell verströmen hochwertige Materialien Luxus-Ambiente, aber auch das Praktische kommt nicht zu kurz: Das Ablagefach zwischen den Vordersitzen ist fast so groß wie eine Kühlbox.

Fahrwerk: Der Spagat zwischen sportlich und komfortabel ist ausgezeichnet gelungen.

Motoren: Der 1,6-Liter-Benziner mit 200 PS und je ein Elektromotor an der Vorder- und Hinterachse bilden eine dynamische Arbeitsgemeinschaft. Die Batterie liefert (netto) etwas mehr als zehn Kilowattstunden, damit kommt man rein elektrisch eher nicht weiter als 40 Kilometer (auch wenn Peugeot 56 Kilometer Reichweite angibt). Der angegebene Verbrauch mit 1,4 Litern pro 100 Kilometer ist praxisfremd (er wird bei voller Batterie für die ersten 100 Kilometer berechnet). Im Test verbrauchten wir rund sieben Liter, da die elektrische Reichweite schnell verbraucht war und wir oft aufgrund fehlender Strom-Tankstellen auf das "Nachladen" verzichteten.

Fazit: Der Peugeot 3008 ist ein gelungener Allroundler mit vielen Talenten. Das Plug-in-Hybrid-Konzept mit drei Motoren und 300 PS vermittelt viel Fahrfreude, man muss allerdings beim Strom-Tanken eine gute Infrastruktur zur Verfügung haben, damit die Öko-Bilanz nicht auf der Strecke bleibt.

Peugeot 3008 GT Hybrid4 Preis: ab 45.300 Euro

Testwagen 50.800 Euro Motor: 4-Zylinder-Benziner

Hubraum 1598 ccm

Leistung 147 kW/200 PS

Drehmoment 300 Nm E-Motoren:

vorne 110 PS/320 Nm

hinten 112 PS/166 Nm

Systemleistung 220 kW/300 PS

System-Drehmoment 520 Nm

Lithium-Ionen-Akku

Kapazität 13,2 kWh Verbrauch (WLTP):

Kombiniert 1,4 l

OÖN-Test 7,1 l

Tankinhalt 43 l/Super

Umwelt Euro 6d-Temp

CO2-Emission 30 g/km Antrieb: Allrad Getriebe 8-Gang-Automatik Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 5,9 sec

Spitze 240 km/h Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4447/1906/1624 mm

Leergewicht 1915 kg

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at