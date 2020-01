Nissan X-Trail: Die heikle Mission: Titelverteidigung

Der weltweit seit drei Jahren meistverkaufte SUV, klingt gut, oder? Genau damit wirbt Nissan auf der eigenen Website. Der in dritter Generation – intern als T32 bezeichnet – seit 2001 produzierte Geländewagen ist in den "50 dynamischsten Märkten" Segmentführer. Gemeint ist beim Begriff SUV hierbei wahrscheinlich Geländewagen, schließlich zählt ja auch der Qashqai als SUV. Und der verkauft sich noch besser als der X-Trail. Wir haben den Japaner vor dem nächsten Versuch, Bestseller im heiß umkämpften SUV-Segment zu werden, getestet.

Design: Optisch hat sich beim Facelift wenig verändert, neu sind der etwas breitere Kühlergrill und Voll-LED-Scheinwerfer. Ansonsten mussten die Designer nicht viel ändern. Warum auch? Wer zum dritten Mal in Folge Klassenbester wird, hat einiges richtig gemacht.

Innenraum: Dem Fahrer wird künftig etwas mehr Leder im Cockpit auffallen, das Multifunktionslenkrad wurde unten abgeflacht. Der Komfort in der Kommandozentrale ist hoch. Auch, weil die technischen Assistenten so umfangreich wie noch nie vertreten sind. Der Fond überzeugt durch große Beinfreiheit und ein gefühlt unendliches Ladevolumen oder eine optionale dritte Sitzreihe. Durch eine 360-Grad-Kamera lässt sich der knapp 4,7 Meter lange Japaner auch in engen Parkgaragen einfach manövrieren. Auch die neuerdings per Fußkick unter die Stoßstange elektrisch öffnende Heckklappe erhöht den Komfort.

Bis zu 1996 Liter fasst der X-Trail bei umgeklappten Sitzen. Bild: Nissan

Fahrwerk: Die Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung ist den Ingenieuren sehr gut gelungen, der Geländewagen ist komfortabel gefedert, die großzügige Bodenfreiheit von 20,4 Zentimeter erlaubt auch wirklich ernst gemeinte Abstecher "ins Holz". Dafür steht dem Fahrer auch ein Allradantrieb zur Verfügung der in vier Unterstufen adjustiert werden kann. Für das Reisen auf der Straße reicht meist der 2WD-Modus, bei den aktuellen Verhältnissen ist der Auto-Modus wohl die richtige Wahl. Auf den Sand- und Forstwegen im Wald des Schwiegervaters kamen dann der "All-Mode 4x4" und auch die Differenzialsperre zum Einsatz. Eine Untersetzung wäre wünschenswert.

Motor: Warum eine Untersetzung? Weil das Sechsgang-Getriebe von unten heraus leider etwas zu wenig Drehmoment des an und für sich potenten, neu entwickelten Diesel-Vierzylinders an die Räder abliefert. Das Fahren erinnerte ein bisschen an die Anfänge der Turbodiesel-Technologie, als ein "Turboloch" noch gang und gäbe war. Dem Gelände-Credo "so schnell wie nötig, so langsam wie möglich" folgend: Bei etwas tieferen Entwässerungsmulden brauchte es bergauf meist einen zweiten Versuch, nachdem der Motor abgestorben war. Untertouriges Fahren ist praktisch auch auf befestigten Wegen nur schwer möglich, was andererseits auch den Spritverbrauch negativ beeinflusst. Zwar konnten wir den Geländewagen im Schnitt mit 9,1 Litern Diesel pro 100 Kilometer bewegen. Antriebstechnisch hat der X-Trail also noch etwas Potenzial, auch wenn die Motorvariante grundsätzlich bei etwas höheren Touren eine sehr gute Wahl ist.

Fazit: Der meistverkaufte Geländewagen der Welt überzeugt in fast allen Belangen und spielt die Vorzüge dieses Segments gnadenlos aus. Positiv erwähnt sei auch die üppige Serienausstattung.

Nissan X-Trail 1,7 D 4x4i N-Connecta

Preis: ab 42.004 Euro

OÖN-Testwagen 43.471 Euro

Motor: Diesel-Vierzylinder mit Abgasturbolader

Hubraum 1749 ccm

Leistung 110 kW (150 PS) bei 3500 1/min

max. Drehmoment 340 Nm bei 1750 1/min

Verbrauch (WLTP):

Stadt/Land/Mix 7,9/6,8/7,1

OÖN-Test 9,1

Tank/Kraftstoffart 60 l / Diesel

Umwelt: Euro-6d Temp

CO2-Ausstoß 185 g/km

Antrieb: 4x4i-Allrad

Getriebe 6-Gang (manuell)

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 10,7 sec

Spitze 194 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4690/1830/1730 mm

Radstand 2705 mm

Leergewicht 1686 kg

Zuladung 489 kg

Kofferraum 565-1996 Liter

Anhängelast gebr. 2000 kg

ungebremst 750 kg

Garantie: 3 Jahre / 100.000 km

Plus: gut abgestimmtes Fahrwerk, umfangreiche Fahrassistenten, großes Ladevolumen

Minus: schlecht abgestimmte Getriebe-Übersetzung