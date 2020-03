Nissan Leaf e+ Tecna: Der Leaf legt noch ein Schäuferl drauf

Mein Gott, war das eine hässliche Flunder. Als Nissan 2010 die erste Version des Leaf auf die Straße schickte, leisteten die Japaner zwar elektromobile Pionierarbeit. Der Stromer trug aber auch viel dazu bei, dass manche Leute bis heute glauben, Elektroautos sähen tendenziell komisch aus. Mit einer Reichweite von nur 120 Kilometern war der Ur-Leaf auch nichts für Fahrer mit schwachen Nerven.

Dennoch: Der Japaner führte als erstes Elektro-Großserienauto lange Zeit die weltweiten Verkaufsstatistiken seiner Klasse an. Und hat sich inzwischen in jeder Hinsicht gemausert. Nach drei Modellreihen ist aus dem hässlichen Entlein ein fescher Schwan geworden. Seine Batteriekapazität stieg in dieser Zeit von 24 auf zunächst 40 Kilowattstunden. Die jüngste, seit einem Jahr verkaufte Version (Leaf e+) bringt es sogar auf 64 Kilowattstunden und damit auf eine Reichweite von 385 Kilometern in der (praxisnahen) WLTP-Messung. Das heißt: Im Sommer ist diese Distanz bei moderater Fahrweise machbar.

Alles übersichtlich, nur das Infotainmentsystem ist teils sehr verspielt. Bild: Nissan

Ausflug ins Mährische

Wir testeten die Reichweite des sehr agilen Leaf bei einem winterlichen Ausflug vom heimatlichen Salzkammergut ins mährische Städtchen Znaim. (Sehr empfehlenswert übrigens!) Nach der 283 Kilometer langen Fahrt bei sechs Grad Außentemperatur betrug die Restreichweite noch 50 Kilometer. Wobei wir auf der Autobahn zwar mit gemächlichen 110 km/h unterwegs waren, beim Heizen allerdings keine Abstriche machten. Urlaub ist schließlich Urlaub.

330 Kilometer echte Reichweite Bild: Nissan

Während Japans Elektroklassiker bei der Reichweite mit der Konkurrenz also durchaus mithalten kann, hinkt der Leaf bei der Ladetechnik mittlerweile ein wenig hinterher. (Was eigentlich nur dokumentiert, wie rasch sich die Elektromobilität derzeit entwickelt.) Für das flinke Gleichstromladen haben die Ingenieure einen Chademo-Stecker vorgesehen, der in der Branche jedoch langfristig vom CCS-Anschluss verdrängt werden dürfte. Dazu kommt, dass der Leaf nur einphasig lädt. Wer an der Wallbox tankt, sollte es nicht allzu eilig haben. Andererseits: Die meisten Elektrofahrer laden im Alltag ihr Auto ohnehin in der Nacht auf.

Alle Anschlüsse unter einer Klappe Bild: Nissan

Entspanntes, leises Gleiten

Vorausschauende Genussfahrer werden mit dem Leaf ihre Freude haben. Während andere Hersteller gerade ihre ersten elektrischen Gehversuche absolvieren, ist der Leaf nach neunjähriger steter Weiterentwicklung längst ein ausgereiftes Fahrzeug mit geschmeidigem und sparsamem Antrieb. Das Auto entfaltet bei Bedarf 160 kW (die sich dank der herrlichen Drehzahlentfaltung von Elektromotoren nach viel mehr anfühlen), liegt aufgrund seines tiefen Schwerpunkts angenehm satt auf der Straße und ist wie geschaffen fürs entspannte und leise Gleiten.

Nissan Leaf e+ Tecna

Preis: ab 36.800 Euro

Preis Testauto 46.500 Euro

Motor: Elektrisch

Leistung 160 kW (217 PS) bei 3283 bis 9795 U/min

max. Drehmoment 320 Nm bei 3283 U/min

Verbrauch (WLTP)

Kombiniert 18,5 kWh

OÖN-Test 18,8 kWh-

Reichweite 385 km

Reichweite im Test 330 km

Batterie: Lithium-Ionen

Kapazität 62 kWh

Antrieb: Front Automatikgetriebe (stufenlos)

Fahrleistungen: Spitze 157 km/h

0 auf 100 km/h in 6,9 Sek.

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4490/1788/1540 mm

Leergewicht 1707–1723 kg

Zuladung 406–433 kg

Kofferraum 420 Liter

Garantie: 3 Jahre Neuwagen, 8 Jahre oder 160.000 Kilometer auf den Lithium-Ionen-Akku

Plus: Ausgereifte Technik, gute Ausstattung, gutes Preis-Reichweiten-Verhältnis, angenehmes Design

Minus: Lange Batterie-Ladezeiten.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at