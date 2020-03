Mercedes EQC 400 4Matic: Der unbelohnte Mut

Eine ganze Branche sucht den Königsweg: Sollen die E-Modelle aussehen wie die Verbrenner-Kollegen? Oder wär’s besser, die Elektro-Versionen optisch völlig von den Benzin- und Diesel-Brüdern zu entkoppeln? Audi wagte mit dem e-tron ersteren Weg, BMW mit dem i3 den zweiten. Und Mercedes? Die Stuttgarter entschieden sich für die Mitte. Draußen erweckt der EQC den Eindruck, als sei er ein Tankstellen-Besucher, drinnen bewiesen die Schwaben mehr Mut zur Eigenständigkeit. Aber reicht ebendieser Mut aus, um dem Mercedes-Stromer ein gutes Zeugnis auszustellen?

Design: Das erste E-Modell der Stuttgarter musste ein SUV sein, natürlich. "Der verkauft sich besser", begründete ein Mercedes-Mann im OÖN-Gespräch. Logisch, die SUV-Welle rollt. Das Design ist freilich immer eine Geschmacksfrage, wir sagen jedenfalls: Die grobe SUV-Optik ist gelungen.

Innenraum: Keine riesig-runden Lüftungsdüsen, keine Cockpit-Display-Höhle mehr. Edle, flache Düsen mit einer bräunlichen Umrandung und ein riesiger Bildschirm mit allerlei Gestaltungsmöglichkeit: Zumindest in diesen Details entkoppelte Mercedes die Optik. Und, ach ja, da wäre auch noch die schwungvolle Kante, die in den Türen Anlauf nimmt und quer übers Armaturenbrett verläuft. Das sieht richtig chic aus! Den Rest wie das Touchpad auf der Mittelkonsole, die markanten Knöpfe für die Sitzverstellung, die Tasten und Sensoren auf dem Lenkrad etc. holt sich die EQC-Truppe aus dem traditionellen Mercedes-Regal. Macht nichts, schließlich ist der Stromer ein waschechter Stern. Und dies mit allen Vor- und Nachteilen. Die Menüführung des Infotainmentsystems ist gewohnt benutzerfreundlich, die Bedienung per Touchpad schwierig. Eine kleine Unebenheit im Asphalt, und der Button daneben ist unabsichtlich angeklickt. Das hat’s beim Dreh-Drück-Regler nicht gegeben. Vermisst haben wir die Lenkradheizung (der OÖN-Testwagen kostete 94.286 Euro), verliebt sind wir in die MBUX-Spracherkennung ("Hey Mercedes") und die Distronic (Adaptiver Tempomat).

Flache Lüftungsdüsen und keine Cockpit-Display-Höhle mehr: der EQC. Bild: Mercedes

Fahrwerk: Die 2,4 Tonnen Lebendgewicht verleihen dem EQC eine gewisse Trägheit. Das hilft bei kaputtem Asphalt, das bremst bei agiler Fahrweise – trotz 408 PS bzw. 760 Nm. Komfortabel fährt sich der Stromer aber allemal.

Motor: Der 80-kWh-Akku sollte für mehr als 450 Kilometer reichen (NEFZ-Wert). Auf der Fahrt von Linz zum Eishockeymatch VSV vs. Black Wings nach Villach standen nach 215 Autobahnkilometern nur noch 60 Kilometer Reichweite auf dem Display. Der Tempomat war auf 130 km/h bzw. ab Salzburg bei 80 sowie 100 km/h eingestellt. Real wären wohl knapp mehr als 250 Kilometer erreichbar gewesen. Durchschnittsverbrauch im OÖN-Test: 28,5 kWh. Das ist hoch. Wechselstrom kann nur mit 7,4 kW geladen werden, Gleichstrom mit 110 kW. Abseits der Schnelllader wird’s also zeitaufwändig.

Fazit: Mercedes kreierte mit dem EQC einen wunderbaren, hochqualitativen SUV, dessen Technik bekannt erstklassig ist. Nur die Reichweite ist Durchschnitt. Der Mut der Stuttgarter bleibt also zumindest in diesem Punkt unbelohnt.

Mercedes EQC 400 4Matic

Preis: ab 75.500 Euro

OÖN-Testwagen 94.286 Euro

Motor: zwei E-Motoren

Leistung 300 kW (408 PS)

max. Drehmoment 760 Nm

Verbrauch (WLTP)

Kombiniert 22,2 kWh

OÖN-Test 28,5 kWh

Reichweite 445 - 471 km

OÖN-Test rund 250 km

Batterie: Lithium-Ionen

Kapazität 80 kWh

Max. Ladeleistung DC 110 kW

Max. Ladeleistung AC 7,4 kW

Ladedauer

DC 110 kW 10 - 80 % 40 min

AC 7,4 kW 10 - 100 % 11 Std.

Haushaltssteckdose 41 Std.

Antrieb: vollvariabler Allrad

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 5,1 sec

Spitze 180 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4831/1884/1624 mm

Leergewicht 2420 kg

Zuladung 520 kg

Kofferraum 500 - 1460 Liter

Anhängelast 750 / 1800 kg

Garantie: 2+2 Jahre; Batterie:

8 Jahre oder 160.000 km

Plus: Top-Qualität, exzellentes Fahrverhalten, schickes Design

Minus: wenig Reichweite, schwaches AC-Laden (7,4 kW)

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at