Mazda CX-30: 3, 30, 5  darauf kann Mazda zählen

Was liegt zwischen drei und fünf? Richtig, dreißig. Weil Mazda in China bereits ein Modell mit der Bezeichnung CX-4 verkauft, musste der Kompakte zwischen CX-3 und CX-5 in Europa umgetauft werden. Trotzdem ist der CX-30 derzeit eines der populärsten Modelle bei den Händlern. Wir wissen, warum:

Design: Einen robusten Eindruck macht er, der mittelgroße SUV, der auf dem Mazda3 basiert. Die hohe Schulterlinie steht ihm gut, die LED-Leuchten vorne und hinten ebenfalls. Der mittlere der drei Modellbrüder reiht sich nahtlos in die Kodo-Designlinie ein.

Innenraum: Hier holt sich der Japaner seine Kunden. Denn: Optik und Haptik sind wirklich premium-tauglich. Mittels Drehregler in der Mittelkonsole lässt sich das Bordsystem bedienen, über dem Lenkrad wird für den Fahrer ein Head-up-Display auf die Scheibe projiziert. Der Sitzkomfort in der Kommandozentrale ist hoch, weil auch der Lärm von draußen nur sehr gedämpft nach innen dringt. Das ist sehr gut gemacht und findet Anklang unter den Kunden. Die Passagiere im Fond haben genug Beinfreiheit für längere Ausfahrten, Stauraum im Kofferraum ist mehr als genug da. Die Heckklappe öffnet und schließt sogar elektrisch.

Edles Ambiente und hoher Wohlfühlfaktor im Cockpit. Bild: Mazda

Fahrwerk: Mazda hat den SUV gut abgestimmt. Mit 17,5 Zentimetern Bodenfreiheit lässt sich (mit optionalem Allradgetriebe) locker der eine oder andere Abstecher ins Grüne einlegen. Der Fahrkomfort ist hoch, die Lenkung könnte aber noch etwas direkter sein.

Motor: Im Jahr 2019 noch an einem Zweiliter-Saugbenziner mit 122 PS festzuhalten, ist definitiv eine Erwähnung wert. Der Ottomotor, der unter dem Begriff "Skyactiv-G" fährt, entpuppte sich aber leider als relativ träger Zeitgenosse. Auf der A7 von Linz Richtung Nordosten ist der sechste Gang bereits vor den beiden Blitzern am Trefflingerberg (Tempo 120 km/h) überfordert, die Fünfte muss es dann richten. Die Gefahr eines Radarfotos hält sich in Grenzen, sofern man nicht von der Voestbrücke mit der Vierten Anlauf nimmt. Der Testverbrauch bringt dem Motor auch keine Lorbeeren ein: 7,4 Liter pro 100 Kilometer – bei einer Werksangabe von 5,1 Litern. Und das trotz eingebauter Zylinderabschaltung (zwei statt vier Häferl im Teillastbereich) und 24-Volt-Mild-Hybrid-System. Diese Systeme helfen zwar im Stadtverkehr, müssen aber die Müdigkeit des Triebwerks im Allgemeinen kompensieren – eine Mammutaufgabe. Den CX-30 gibt es nicht nur als Saugbenziner, sondern auch als Skyactiv-X, also als selbstzündenden Benziner. Der soll tatsächlich sparsamer sein.

Fazit: Der CX-30 bietet sehr viel SUV mit Premium-Attitüde zu einem vernünftigen Preis. Eine Empfehlung: Investieren Sie in eine selbstzündende Variante – egal ob Diesel oder Benzin.

Mazda CX30 Skyactiv G122

Preis: ab 32.190 Euro

OÖN-Testwagen 32.970 Euro

Motor: Vierzylinder-Saugmotor mit Direkteinspritzung

Hubraum 1998 ccm

Leistung 90 kW (122 PS) bei 6000 1/min

max. Drehmoment 213 Nm bei 4000 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 6,2/4,5/5,1

OÖN-Test 7,4

Tank/Kraftstoffart 51 l/Super 95

Umwelt: Euro-6d

CO2-Ausstoß 116 g/km

Antrieb: Front

Getriebe 6-Gang (manuell)

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 10,6 sek

Spitze 186 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4395/1795/1540 mm

Radstand 2655 mm

Bodenfreiheit 175 mm

Leergewicht 1409 kg

Zuladung 518 kg

Kofferraum 430-1406 Liter

Anhängelast gebr. 1300 kg

ungebremst 600 kg

Garantie: 3 Jahre / 100.000 km

Plus: großartige Optik und Haptik im Interieur, großer Stauraum, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Minus: träger, durstiger Motor.