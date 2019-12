Kia Ceed GT: Abfahren auf einen schnellen Schönling

Dieses Auto wirkt unglaublich sympathisch. Und zwar gleich auf den ersten Blick. Die Devise lautet: sehen, einsteigen und losfahren! Wer will, kann den Ceed GT zudem mit einem Knopfdruck lauter machen und genießt ein sportlich-gepflegtes Sounderlebnis. Echtes Sportwagenfeeling macht sich in Sekundenschnelle breit. Und zwar nicht nur, weil man innerhalb von 7,4 Sekunden von null auf 100 sowie bis 225 km/h beschleunigen kann. Dieser Kia ist lobenswerterweise ein europäisches Produkt, kommt also nicht aus dem Stammwerk in Südkorea. Designt und entwickelt wurde der Ceed in der Frankfurter Kia-Europazentrale, gebaut wird er in der Slowakei. "Ceed" steht für "Community of Europe, with European Design", davon die jeweiligen Anfangsbuchstaben.

Design: Das Motto lautet: sportlicher sein und ein bisschen sportlicher aussehen. Erfreulich ist obendrein, dass die Designer auf jede Form der prolligen Optik verzichtet haben. Der Kia Ceed GT kommt mit Sport-Frontschürze, Kühlergrill mit mattiertem Chromrahmen und mit roten Akzenten auf den Innenseiten daher und wirkt richtig cool und gleichzeitig seriös. Das muss man einmal schaffen.

Extrem präzise Lenkung, abgeflachtes Lenkrad: Ein bissl Sport darf sein! Bild: Kia

Innenraum: Auch hier lässt sich die Sportlichkeit nicht verleugnen. Abgeflachtes Sportlenkrad, schwarzer Dachhimmel und Alu-Einstiegsleisten unterstreichen dezent den dynamischen Eindruck. Die Sportsitze mit Veloursbezug sind elektrisch einstellbar. Selbst Fahrer mit einer Körpergröße über 1,85 Meter können nicht klagen: Sie haben genügend Platz. Auf den Rücksitzen hingegen kann es schon einmal ein bisserl eng werden. Den Kofferraum haben die Frankfurter großzügig gestaltet. Die Instrumente sind gut ablesbar und bedienungsfreundlich – das verdient Lob.

Die rote Linie des Ceed Bild: Kia

Fahrwerk: Die direkt ausgelegte Lenkung agiert extrem präzise. Der Kia bleibt bei abrupten Lastwechseln kontrollierbar, und falls man es einmal übertreibt, greift das fein abgestimmte ESP blitzschnell ein. Auf langen Autobahnfahrten bietet das Fahrwerk reichlich Federungskomfort.

Motor: Der 1,6-Liter-Turbomotor mit 204 PS macht seine Sache ziemlich gut. Mit kurzem Ansprechverhalten und ohne Turboloch spurtet der Kia Ceed in 7,4 Sekunden auf 100 km/h. Das Doppelkupplungsgetriebe arbeitet schnell. Einziges Manko: Schaltwippenimpulse beim Anbremsen werden vom Getriebe ignoriert. Auf unserer Testfahrt genehmigte sich der Koreaner 9 Liter Super – bei sehr sportlicher Fahrweise.

Fazit: Auto mit Temperament – zum Gernhaben und Gernfahren.

Kia Ceed GT 1.6 T-GDI GPF ISG DCT7

Preis: ab 39.990 Euro

Preis Testauto 40.590 Euro

Motor: Vierzylinder Turbobenziner

Hubraum: 1591 ccm

Leistung: 150 kW (204 PS) bei 6000 U/min

max. Drehmoment: 265 Nm bei 1500 U/min

Verbrauch (NEFZ):

Stadt/Land/Mix: 7,1/5,7/6,2

OÖN-Test 9,1 l

Tank/Kraftstoffart 50 l / Super

Umwelt: Euro-6d-Temp

CO2-Ausstoß 163 g/km

Antrieb: Front 7-Gang-Doppelkupplung

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h 7,4 Sekunden

Spitze 225 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4325/1800/1442 mm

Radstand 2650 mm

Leergewicht 1413 kg

Zuladung 457 kg

Kofferraum 395 - 1291 Liter

Garantie: sieben Jahre

Plus: üppige Serienausstattung, sieben Jahre Garantie, langes Service-Intervall, sportliche Tugenden, dynamisches, aber kein prolliges Design

Minus: deutlich erhöhter Spritverbrauch

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at