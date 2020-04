Hyundai Santa Fe: Der ideale Dauerläufer für größere Familien

Der Fahrzeugname Santa Fe deutet noch auf den wilden Westen hin – und auf Abenteuer. Dabei hat Hyundai die aktuelle vierte Generation des Premium-SUV eindeutig auf Komfort, Variabilität und Sicherheit hingetrimmt. Damit ist das Flaggschiff der Koreaner prädestiniert für (größere) Familien. Und dank der Antriebstechnik (Allrad, Bergabfahrhilfe etc.) ist sogar noch ein bisserl Abenteuer möglich.

Sobald man im Santa Fe sitzt, fühlt man sich umsorgt und geborgen. Das liegt an den perfekt verbauten Materialien und am ungewöhnlich hohen Sicherheitsniveau. Neben den üblichen Assistenzsystemen (Abstandsregeltempomat, Querverkehrswarner etc.) verfügt der Santa Fe nämlich über zwei außerordentlich hilfreiche Features: Da ist erstens der Ausstiegsassistent, der die Fondtüren nur dann öffnen lässt, wenn sich von hinten kein Fahrzeug nähert. Das beruhigt ungemein, wenn in Reihe zwei Kinder mitfahren.

Zweitens gibt es in der Topversion "Level 6" den Toter-Winkel-Assistenten Plus mit Kameras in den Außenspiegelgehäusen: Wenn der Fahrer den Blinker setzt, zeigt sich die jeweilige Seitenansicht nach hinten auf einem Bildschirm im Fahrerdisplay. Da die Weitwinkelkameras Bereiche erfassen, die mit einem herkömmlichen Rück- oder Seitenspiegel nicht eingesehen werden können, ist das ein großes Plus an Sicherheit. Und: Mit diesem System übersieht man beim (Rechts-)Abbiegen keinen Radfahrer mehr, der von hinten herangerauscht kommt.

Der Innenraum des Santa Fe passt sich vielen Erfordernissen an, denn die Rücksitzbank ist längs verschiebbar – und auf Wunsch gibt es auch sieben Sitze. Der 185 PS starke Diesel, der mit einer sanft schaltenden 8-Gang-Automatik zusammengespannt ist, ist kräftig und dabei genügsam (7,6 Liter im OÖNachrichten-Test).

Fazit: Der Hyundai Santa Fe wartet mit hohem Sicherheitsniveau, viel Platz, Variabilität und feinem Antrieb auf. Das hat seinen Preis, der sich angesichts der lückenlosen Ausstattung rasch relativiert.

Weitere Fahrzeugdetails:

Preis: ab 39.990 Euro

(mit 150 PS & Frontantrieb)

OÖN-Testwagen 58.690 Euro

Motor: Vierzylinder-Diesel

Steuerkette,

Harnstoffeinspritzung

Hubraum 1998 ccm

Leistung 136 kW (185 PS)

bei 4000 1/min

max. Drehmoment 400 Nm

bei 1750 bis 2750 1/min

Verbrauch (WLTP):

Stadt/Land/Mix 6,8 bis 7,4 l

OÖN-Test 7,6 l

Tankinhalt 71 l / Diesel

Umwelt: Euro 6d-TEMP-EVAP

CO2-Ausstoß 177 bis 193 g/km

Antrieb: Allrad

8-Gang-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h 10,3 sec

Spitze 201 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4770/1890/1703 mm

Radstand 2765 mm

Leergewicht 1850 kg

Zuladung 552 kg

Kofferraum 625 bis 1695 Liter

Anhängelast 750 / 200 kg

Garantie: fünf Jahre

Plus: überkomplett ausgestattet, sehr hohes Sicherheitsniveau, hilfreicher Abbiegeassistent, exzellente Geräuschdämmung, lange Garantie, viel Platz, variabel, kräftiger und genügsamer Motor

Minus: Sitze mit wenig Seitenhalt, Schürzen stören im Gelände

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at