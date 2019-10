Honda gibt seinem HR-V Sporthilfe

Dass Honda gerne sportlich Tempo macht, wird nicht nur in der MotoGP oder der Formel 1 (Red Bull und Toro Rosso bekommen ihre Triebwerke von den Japanern) deutlich. Auch in der Modellfamilie gibt es ausgewiesene Sportler mit Genen aus dem Rennsport (Civic Type R, NSX). Neuzugang im Hochleistungskader ist der HR-V mit dem 1,5-Liter-Turbobenziner. 182 Pferdestärken in einem kompakten SUV, so eine Kombination findet man selten. Honda zeigt es vor, dass dieses Zusammenspiel von Kraft und Hirnschmalz sehr gut gelingen kann.

Design: Die Japaner verstehen es sehr gut, sich mit einigen Extravaganzen von der Konkurrenz abzuheben. Auch die Optik des HR-V ist unverwechselbar, aber gleichzeitig nicht zu gewagt. Die 18-Zoll-Räder des Testautos verstärkten die sportliche Note genauso wie die versteckten Türgriffe im Heck. Die beiden "Auspuffröhrchen" sind dafür sehr dezent ausgefallen.

Innenraum: Das Cockpit ist gut aufgeräumt, wobei das Lenkrad etwas mit Bedienelementen überfrachtet ist. Grundsätzlich ist es aber gut, wenn sich viele Funktionen steuern lassen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Es braucht halt seine Zeit, bis man sich auf dieser "Klaviatur" zurechtfindet. Auch der Touchscreen in der Mitte lässt sich gut bedienen, lenkt aber trotzdem schnell einmal vom Verkehrsgeschehen ab. Ein Manko: Fürs Laut- und Leise-Stellen des Audio-Systems gibt es keinen Drehregler, sondern nur Tasten. Das kleine Auto hat ein großes Platzangebot. Durch die wie Kinosessel hochklappbaren hinteren Sitze entsteht ein zweiter Kofferraum, bei umgelegten Sitzen ergibt sich eine große Ladefläche.

Fahrwerk: Hier macht sich Hondas Ausflug in das Versuchslabor namens "Motorsport" bemerkbar. Für einen SUV lässt sich der H-RV recht dynamisch durch die Kurven lenken, er wird dabei nicht so schnell zum Wackelkandidaten.

Motor: Dieser Bereich ist wohl ein Kompetenzzentrum von Honda. Aus 1,5 Liter Hubraum 182 PS herauszuquetschen, ist keine leichte Übung, wenn man dabei den Treibstoffverbrauch im Auge behalten möchte. Dass im Test nur wenig mehr als 6,5 Liter pro 100 Kilometer verheizt wurden, lag auch am Automatikgetriebe, das positiv überrascht hat. In der Regel reagiert die stufenlose CVT-Automatik hysterisch, wenn man dynamisch beschleunigen möchte, der H-RV schafft das rasante Tempomachen sehr harmonisch.

Fazit: 182 Pferdestärken für ein Auto, das sich mit 4,3 Metern Länge und 1341 Kilo nicht gerade durch Größe und Gewicht auszeichnet, erscheinen mehr als genug. Der Fahrfreude tut das gut, und wie meinte schon der singende Poet Konstantin Wecker (natürlich in einem anderen Zusammenhang): Genug kann nie genügen ...

Bild: Honda

HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport CVT

Preis: ab 22.290 Euro

OÖN-Testwagen 33.865 Euro

Motor: Vierzylinder-Benziner mit Turbo

Hubraum: 1498 ccm

Leistung: 134 kW (182 PS) bei 5500 1/min

max. Drehmoment: 240 Nm bei 1900–5000 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix: 7,3/5,1/5,9

OÖN-Test: 6,5

Tank/Kraftstoffart: 50 l/Benzin

Umwelt: Euro-6d Temp

CO2-Ausstoß: 135 g/km

Antrieb: Front

Getriebe: CVT-Autom./7 Stufen

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h: 7,8 sec

Spitze: 215 km/h

Abmessungen & Gewichte:

Länge/Breite/Höhe: 4346/1790/2019 mm

Radstand: 2610 mm

Leergewicht: 1341 kg

Zuladung: 449 kg

Kofferraum: 431–1473 Liter

Anhängelast gebr.: 1400 kg

ungebremst: 700 kg

Garantie: drei Jahre (max. (100.000 Kilometer)

Plus: „elastische“ Automatik, Fahrdynamik, gutes Platzangebot, Variabilität

Minus: keine Allrad-Version



Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Formel 1 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at