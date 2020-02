Honda Civic 1.0 VTEC Turbo: Asiatischer Alltag für heimische Straßen

48 Jahre ist es mittlerweile her, dass Honda den ersten Civic in Japan eingeführt hat. Damals, 1972, wurden in Tokio die Hoffnungen im automobilen Sektor des Unternehmens in einen Kompaktwagen gelegt, der bis heute niemanden enttäuschen sollte und in der Rangliste der meistverkauften Automodelle aller Zeiten hinter Toyota Corolla, Ford F-Serie, VW Golf, VW Käfer und Ford Escort den sechsten Rang belegt. Knapp 20 Millionen Modelle verließen bis dato die Produktionsstätten an elf Standorten weltweit. Das Einstiegsmodell der aktuellen zehnten Generation fuhr bei den OÖN zum Test vor.

Design: Der wohl strittigste Punkt in vielen Gesprächen mit Mitfahrern, Bewunderern und Auto-Interessierten ist beim Honda Civic traditionell das Design. Es mag nicht jedem gefallen, muss es aber augenscheinlich auch nicht. Die zehnte Modellgeneration wurde 2015 präsentiert und erhielt zuletzt eine optisch moderat ausgefallene Auffrischung, die wohl der Mehrheit nicht auffallen wird.

Innenraum: Das Volumenmodell der Japaner punktet vorrangig mit einer hohen Alltagstauglichkeit. Ausgangspunkt dafür ist ein hoher Wohlfühlfaktor im Cockpit. Die Sitze (vorne und hinten) sind in Leder gehalten und ergonomisch gut geformt. Vor allem auf Langstrecken, wie beispielsweise den Eishockey-Auswärtsreisen nach Villach, Innsbruck oder Bozen, ist die Sitzposition entscheidend dafür, ob der Fahrer bei der nächtlichen Heimreise schnell ermüdet oder nicht. In allen drei Fällen war dies nicht der Fall, was für das Cockpit des Civic spricht. Ein weiteres Plus sammelte der Japaner bei den Mitfahrern im Fond, denen ausreichend Beinfreiheit angeboten wurde. Auch das Ladevolumen von knapp 500 Litern ist mehr als alltagstauglich. Nur der Blick in den Rückspiegel ist ob der zweigeteilten Heckscheibe gewöhnungsbedürftig.

Ledersitze und eine gute Übersicht für ein Wohlfühlklima im Cockpit Bild: Honda

Fahrwerk: Der kompakte Fünftürer ist – wie sein sportlicherer Modellbruder Type-R – sehr gut abgestimmt. Lang- und Kurzstrecken meistert er mühelos, selbst bei sportlicherer Fahrweise bricht der frontgetriebene Japaner praktisch kaum über die Vorderachse aus.

Motor: Das Dreizylinder-Reihenaggregat – also der Einstiegsmotor des Civic – macht seine Sache wirklich sehr gut. 126 PS sind es offiziell, es fühlt sich aber nach mehr an. Die drei Häferl wollen mit dem Gasfuß bei Laune gehalten werden – wie so oft bei den Einliter-Motoren. Das schlägt sich bei den Downsizing-Aggregaten, auch in diesem Fall, im Verbrauch nieder. 7,3 Liter Super pro 100 Kilometer wurden für die Testfahrten im Einstiegs-Civic fällig.

Fazit: Der Einstiegs-Civic veranschaulicht, worum es Honda bei diesem Modell seit Generationen geht: hohe Alltagstauglichkeit zu einem fairen Preis. Ab 21.990 Euro.

Honda Civic 1.0 VTEC Turbo

Preis: ab 21.990 Euro

OÖN-Testwagen 27.680 Euro

Motor: Dreizylinder-Reihenmotor mit Turboaufladung

Hubraum 988 ccm

Leistung 93 kW (126 PS) bei 5500 1/min

max. Drehmoment 200 Nm bei 2250 1/min

Verbrauch (WLTP)

Werksangabe (kombiniert) 5,7

OÖN-Test 7,3

Tank/Kraftstoffart 46 l / Super

Umwelt: Euro-6d-Temp

CO2-Ausstoß 128 g/km

Antrieb: Vorderradantrieb

Getriebe 6-Gang (manuell)

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 10,5 sek

Spitze 203 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4518/1799/1434 mm

Radstand 2697 mm

Leergewicht 1299 kg

Zuladung 476 kg

Kofferraum 478-1267 Liter

Anhängelast gebr. 1200 kg

ungebremst 500 kg

Garantie: 3 Jahre / 100.000 km

Plus: hohe Alltagstauglichkeit durch gute Motoreinheit und großen Stauraum.

Minus: Geteilte Heckklappe behindert die Sicht nach hinten.