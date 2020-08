Französischer Wachstumsschub

Renault war viele Jahre lang bekannt für seine van-artigen Modelle – von Modus bis Espace. Doch der französische Autohersteller ging mit der Zeit und reagierte auf die Vorlieben der Kundschaft. Seit einiger Zeit liegt der Fokus daher auf den beliebten SUV-Modellen. Mit mehr als 1,5 Millionen Stück hat sich insbesondere das Stadt-SUV Captur als Glücksgriff erwiesen. Die zweite Generation legt noch ein paar Schäuferl nach – und macht vieles besser.

Design: Größer, bulliger und bunter kommt der neue Renault Captur daher: Die Länge wuchs gleich um elf Zentimeter, was sich wohltuend im Innenraum bemerkbar macht – mit mehr Platz im Fond und einem deutlich gewachsenen Laderaumvolumen. Dass die Rücksitzbank 16 Zentimeter in der Länge verschiebbar ist, erhöht die Variabilität im Innenraum noch einmal erheblich. Auffallend sind zudem die neuen, großen LED-Leuchten, die nach hinten abfallende Dachlinie und die große Auswahl an Farben (bis hin zum farblich abgesetzten Dach). Einziger Wermutstropfen der insgesamt gelungenen Optik: die eingeschränkte Sicht nach (schräg) hinten. Aber da ist Renault nicht alleine.

Im modernen Innenraum wurden feine Materialien verbaut.

Innenraum: Der gut gedämmte Fahrgastraum kommt unerwartet hochwertig daher, die Verarbeitung wirkt sehr solide und viele der Kunststoffoberflächen sind unterschäumt. Sofort ins Blickfeld rückt der hochkant stehende 9,3-Zoll-Touchscreen (ab der vierten von insgesamt sieben Ausstattungsversionen serienmäßig an Bord), der die Kommandozentrale im Fahrzeug ist. Er lässt sich intuitiv bedienen, reagiert blitzschnell und erfreut die Augen mit gestochen scharfer Grafik. Großartig ist insbesondere das Navigationssystem.

Das Leben an Bord erleichtern zudem die zahlreichen, praktischen Ablagen. Zusätzlichen Platz schafft die freischwebende Mittelkonsole, die 150 Euro extra kostet. Gewöhnungsbedürftig ist lediglich das als Schublade gestaltete Handschuhfach. Langbeinige Beifahrer bekommen sie nämlich kaum auf.

Großartiges, gestochen scharfes Navi

Dank der verschiebbaren Fondsitzbank lassen sich wahlweise der Knieraum für Mitfahrer in Reihe zwei oder das Laderaumvolumen vergrößern. Das Beladen des Kofferraums wird durch die hohe Ladekante allerdings ein bisserl beeinträchtigt. Der höhenverstellbare Laderaumboden verringert jedoch die Belastung für den Rücken – etwa beim Einladen einer Kiste Mineralwasser. Und im Stauraum unter dem doppelten Boden kann man zudem eine Menge verstauen.

Fahrwerk: Abgestimmt ist der Renault Captur nicht wie eine französische Sänfte. Der Gallier wartet mit angenehmer Härte auf. Somit halten sich auch die Wankbewegungen in Kurven in Grenzen. Die Traktion ist selbst bei Regen sehr gut, es sind auch kaum Antriebseinflüsse in der Lenkung zu spüren. Apropos Volant: Die Lenkung ist leichtgängig, recht präzise und bietet ausreichend Rückmeldung.

Motor: Der 130 PS starke Turbo-benziner ist laufruhig und gut gedämmt. Der Vierzylinder hat mit den knapp 1,4 Tonnen Fahrzeuggewicht keine Mühe und ist genügsam. Die im Test erzielten 6,1 Liter auf 100 Kilometer bei zurückhaltender Gangart sind sehr gut. In der Version "Edition One" ist der 130-PS-Benziner stets mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Motor und Getriebe harmonieren, die Schaltvorgänge passieren nicht immer völlig ruckfrei.

Fazit: Der neue Renault Captur ist deutlich gewachsen – und bietet sich nun auch als Familienauto an. Dabei bleibt der Franzose gewohnt handlich und agil. Die Innenraumgestaltung, die hochwertigen Materialien und die große Anzahl der (meist aufpreispflichtigen) Assistenzsysteme erwartet man nicht unbedingt in diesem Fahrzeugsegment, sondern erst weiter oben.

Renault Captur TCE 130 EDC Edition One

Preis: ab 18.540 Euro

OÖN-Testwagen 30.953 Euro

Motor: 4-Zylinder-Turbobenziner,

Steuerkette, Partikelfilter

Hubraum 1333 ccm

Leistung 96 kW (130 PS) bei 5000 1/min

max. Drehmoment 240 Nm bei 1600 1/min

Verbrauch (WLTP):

Stadt/Land/Mix 6,2 bis 6,3

OÖN-Test 6,1

Tank/Kraftstoffart 48 l/Super

Umwelt: Euro-6d-TEMP

CO2-Ausstoß 141 g/km

Antrieb: Front

Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h 9,6 sec

Spitze 193 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4227/1797/1585 mm

Leergewicht 1381 kg

Zuladung 435 kg

Kofferraum 536 bis 1334 Liter

Anhängelast 665 bzw. 1200 kg

Garantie: 4 Jahre/100.000 km

Plus: handlich und agil, variabler Innenraum (Rücksitzbank längs verstellbar), innen hochwertig, viele Assistenzsysteme, super Navigationssystem, Ausstattung

Minus: eingeschränkte Sicht nach (schräg) hinten, Schaltvorgänge nicht immer völlig ruckfrei

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at