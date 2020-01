Fiat 500x FireFly: Die blaue Pille wirkt immer noch

Bei seiner Markteinführung wurde der Fiat 500X vor vier Jahren ein Youtube-Star: Seinen originellen Werbe-Clip hat man millionenfach angeklickt. In Folge entwickelte sich der originelle Italiener zum Publikumsliebling. Auch die inzwischen in die Verkaufsräume geschobene zweite Auflage zeigt sich sehr oft im Straßenbild. Nach der Verkostung des 500X mit dem Dreizylinder-Motor rollte jetzt der stärkste Typ der Modellfamilie in unsere Test-Garage. Dieser hat 150 PS unter der Motorhaube und ist damit "molto potente" – was wiederum sehr gut zum eingangs erwähnten Werbeauftritt passt.

Design: Im oben erwähnten Werbefilm spielt neben dem Auto eine blaue Viagra-Pille die Hauptrolle, die irrtümlich anstelle im Mund eines in die Jahre gekommenen Gigolos im Tank eines kleinen Fiat 500 – der Retro-Neuauflage des legendären Cinquecento – landet. In der Folge platzt der Kleinwagen aus allen Nähten, um sich zum prallen 500X aufzurichten. Die Optik des molligen, großen Bruders des kleinen Fünfhunderters ist nach wie vor gelungen, da hat man bei der Modellpflege wenig ändern müssen. Er steht eher putzig als protzig auf breiten Beinen und zählt zu den Sympathieträgern im stark frequentierten Segment der kompakten SUV-Derivate. Von der freundlichen Front bis zu den originellen Hecklichtern – die blaue Pille wirkt immer noch.

Auf dem Lenkrad gibt es viele Knöpfe, aber man hat schnell den Dreh heraußen. Bild: Werk

Innenraum: Die erhöhte Sitzposition ist ein Plus, mit dem der 500X viele Freundschaftsanfragen generiert. Die Materialauswahl im Innenraum ist gut abgestimmt und wirkt nicht billig, die Sitze sind komfortabel. In Reihe zwei reist man auch auf längeren Strecken recht bequem. Der 7-Zoll-Touchscreen ist relativ klein, die Schrift allerdings noch gut lesbar. Die Bedienung funktioniert intuitiv. Aufgrund der zahlreichen Verbindungsmöglichkeiten ist der 500X ein fast so guter Netzwerker wie ein Brüsseler Lobbyist. Wir haben die vielen Apps nicht mit dem Handy verbunden, das Auto ist trotzdem brav und verlässlich von A nach B gefahren. Übrigens: Das Blinkergeräusch erinnert an die Pendeluhr im Wohnzimmer der seligen Großmutter ...

Fahrwerk: Der 500X steht auf sehr strammen Wadeln und hat nicht gerade den längsten Radstand. Das macht ihn zum Spaßmobil auf kurvenreichen Pisten, auf der langen Strecke ist der Fahrkomfort dafür nicht ganz so toll.

Motor: Mit 150 PS war unser 500X ein wirklich starkes Stück. Kombiniert war die "Dampfmaschine" mit einem Sechsgang-Getriebe und Doppelkupplung. Dieses wirkte manchmal etwas unschlüssig, was kein Problem ist, da man per Schaltwippen am Lenkrad die Automatik korrigieren kann.

Fazit: Der Fiat 500X mit der stärksten Motorisierung lässt wenige Wünsche offen.

Fiat 500x FireFly Turbo 150 DCT

Preis: ab 21.000 Euro

OÖN-Testwagen 29.100 Euro

Motor: Vierzylinder-Benziner Turbo

Hubraum 1332 ccm

Leistung 110 kW (150 PS) bei 5500 1/min

max. Drehmoment 270 Nm bei 1850 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 7,5/5,2/5,7

OÖN-Test 6,5

Tank/Kraftstoffart 55 l/Super

Umwelt: Euro-6d-TEMP

CO2-Ausstoß 138g/km

Antrieb: Front Getriebe 6-Gang-Automatik

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 9,1 sec

Spitze 200 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4264/2025/1580 mm

Radstand 2570 mm

Leergewicht 1320 kg

Zuladung 520 kg

Kofferraum 350–1000 Liter

Anhängelast gebr. 1200 kg

ungebremst 600 kg

Garantie: 2+2 Jahre (60.000 km)

Plus: freundliches Design, einfache Bedienung, kraftvoller Motor

Minus: Automatikgetriebe macht „Denkpausen“.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at