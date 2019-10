Entgegen jeder Logik

X und M. Zwei Buchstaben aus dem BMW-Alphabet, die einander eigentlich ausschließen. Auf der einen Seite steht X für die Geländegängigkeit und die praktischen Vorzüge eines SUV. Auf der anderen Seite verwenden die Münchner das M für gnadenlosen Trimm auf Fahrdynamik und sportliche Abstimmung. Wie passt das zusammen?

Design: Der im Vorjahr eingeführte X2 ist ein Mitglied der SUV-Generation von BMW und steht auf derselben Plattform wie X1 und Mini Countryman. Das "SUV-Coupé" ist um acht Zentimeter niedriger und um neun Zentimeter kürzer als sein Modellbruder X1. Dass in unserem Testwagen ein M-Motor seinen Dienst verrichtete, war optisch außen nur durch größere Bremssättel und ein M-Emblem an jeder Seite erkennbar.

Innenraum: Auch im Cockpit – übrigens noch mit echter Tachonadel und echtem Drehzahlmesser – lässt wenig auf die sportliche Potenz des in Regensburg gefertigten Power-SUV schließen. Und bei allem Respekt – das ist auch in Ordnung. Der X2 bleibt so funktionell wie gewohnt. Das Ladevolumen im Kofferraum reicht locker aus, um einen Kinderwagen samt zusätzlichen Reiseutensilien zu verstauen, die Passagiere im Fond haben ausreichend Beinfreiheit und genießen das angenehme Ambiente. Fahrer und Beifahrer sind via Infotainmentsystem und Head-up-Display immer up-to-date. Das darf und muss man von BMW erwarten. Ein einziger kleiner Kritikpunkt: Die Sicht über den Rückspiegel nach hinten ist durch die vergleichsweise kleine Heckscheibe limitiert.

Fahrwerk: Der kritische Punkt bei der Vermählung von X und M ist immer die Abstimmung des Fahrwerks. Der Komfort soll erhalten bleiben, es darf aber nicht zu sehr auf Sport getrimmt sein. Und genau dieser Spagat ist der M-GmbH sehr gut gelungen. Wankbewegungen in Kurven sind kaum spürbar, die Lenkung ist g’schmackig direkt.

Motor: Das 306-PS-Triebwerk im Motorraum beliefert die vier Räder mit ausreichend Leistung. Der Klang ist herrlich, die Agilität des Kompakt-SUV beeindruckend. Nicht ganz so berauschend fällt der Blick auf den Langzeitverbrauch aus: Auf den jüngsten 5400 Kilometern (bei weitem nicht nur von uns getestet) weist der Bayer einen Durchschnittswert von 10,3 Litern Super 98 pro 100 Kilometer auf. Aus der Erfahrung unserer Testfahrten wissen wir zwar, dass sich der Vierzylinder durchaus auch unter zehn Liter bewegen lässt – bei sportlicher Fahrweise wird es aber schnell zweistellig.

Fazit: BMW hat den Spagat zwischen Komfort und Sportlichkeit gut geschafft, der X2 ist wohl der agilste Vertreter der X-Serie. Und mit einem Ab-Preis von 61.250 Euro auch noch leistbar. Zumindest im Vergleich mit sieben Modellbrüdern.

Der BMW-typische Innenraum mit hohem Wohlfühlfaktor Bild: BMW

BMW X2 M35i

Preis: ab 61.250 Euro

OÖN-Testwagen: 76.747 Euro

Motor: Zweiliter-Ottomotor mit Turboaufladung

Hubraum :1998 ccm

Leistung: 225 kW (306 PS) bei 5000–6250 1/min

max. Drehmoment: 450 Nm bei 1750–4500 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix: 8,3/6,1/6,9

OÖN-Test: 10,3

Tank/Kraftstoffart: 61 l / Super

Umwelt: Euro-6d-TEMP

CO2-Ausstoß: 158 g/km

Antrieb: xDrive-Allrad

Getriebe: Achtgang-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h: 5,0 sec

Spitze: 250 km/h

Abmessungen & Gewichte:

Länge/Breite/Höhe: 4360/1824/1526 mm

Radstand: 2670 mm

Leergewicht: 1610 kg

Zuladung: 580 kg

Kofferraum: 470–1355 Liter

Bodenfreiheit: 182 mm

Garantie: zwei Jahre

Plus: hoher Komfort für Fahrer und Mitfahrer, kräftiger Motor, gute Fahrwerksabstimmung

Minus: Die Abweichung des Test-Verbrauchs zur Werksangabe ist eklatant.