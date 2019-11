Ein Fruchtzwerg mit viel Saft

Wer beim Hubraum Abstriche macht, muss nicht automatisch auf Schmalz verzichten. Der neue Dreizylinder im Nissan Micra 1,0 DIG-T ist ein Belegexemplar für diese Behauptung. Aus 999 Kubikzentimetern presst der kompakte Japaner nämlich sehr viel Saft – in Summe werden 117 PS eingespannt, die den Kleinwagen in der Gewichtsklasse Unter-1000-Kilo ganz schön auf Trab bringen. Das Testauto kam in der N-Sport-Dress daher, die ganz schön flott ausschaut. Dieser Micra hält, was die Optik verspricht.

Design: Den Micra gibt es seit einer gefühlten Ewigkeit (genau genommen seit 1982), er hat in dieser Zeit keine Modellpflege erfahren, sondern die Persönlichkeit gewechselt. Zunächst war er ziemlich kantig, als "Micra Mouse" gab er es rund, später bekam der kleine Japaner ziemlich coole "Glupschaugen". Die aktuelle fünfte Generation lehnt sich (auch) optisch an den (Renault-)Modellgeschwistern Clio beziehungsweise Zoe an, was kein Fehler ist. Mit den Vorgänger-Versionen hat er nur noch den Namen gemeinsam, das Erscheinungsbild ist neu – und gelungen.

Fahrwerk: Auch hier merkt man die Dimension – also den kurzen Radstand. In der Stadt profitiert man vom eng gezirkelten Wendekreis, im Überlandbetrieb ist der Federungskomfort nicht ganz so toll. Aber der Micra hält sehr brav die Spur.

Auch hier merkt man die Dimension – also den kurzen Radstand. In der Stadt profitiert man vom eng gezirkelten Wendekreis, im Überlandbetrieb ist der Federungskomfort nicht ganz so toll. Aber der Micra hält sehr brav die Spur. Motor: Aus 1000 Kubikzentimetern 117 PS zu pressen, das ist schon eine beachtliche Leistung. Das Triebwerk kann zwar seine Dreizylinder-Konstruktion nicht verheimlichen, die Laufkultur ist trotzdem passabel. Das nutzbare Drehzahlband ist allerdings relativ dünn. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang das gut bedienbare und knackige Sechsgang-Getriebe.

Fazit: Der Nissan Micra bietet einen sehr guten Mix aus Preis und Leistung. Beim stärksten Dreizylinder-Motor wird noch dazu überraschend überzeugend die sportliche Note betont.

Die Details zum Nissan Micra 1,0 DIG-T:

Preis: ab 14.860 Euro

OÖN-Testwagen 21.160 Euro

Motor: Dreizylinder-Benziner

Direkteinspritzung/Turbo

Hubraum 999 ccm

Leistung 86 kW (117 PS) bei 5250 U/min

max. Drehmoment 180 Nm bei 1750–4000 U/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 6,1/4,3/5,0

OÖN-Test 6,3

Tank/Kraftstoffart 41 l/Super

Umwelt: Euro-6d-Temp

CO2-Ausstoß 114 g/km

Antrieb: Front

Getriebe Sechsgang (manuell)

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h 9,9 sec

Spitze 195 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 3999/1935/1455 mm

Radstand 2525 mm

Leergewicht 977 kg

Zuladung 453 kg

Kofferraum 300–1004 Liter

Anhängelast gebr. 1200 kg

ungebremst 555 kg

Garantie: 3 Jahre (bis 100.000 Kilometer)

Plus: kleiner Motor – große Dynamik, viele Assistenzsysteme

Minus: hohe Drehzahlen treiben den Durst



