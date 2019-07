Dacia Duster Blue: Viel Duster für wenig Zaster

Da bist du ja wieder: Dem Test-Duster begegnete ich wie einem guten, alten Freund. Tatsächlich hat mich dieses Auto vor einigen Monaten verlässlich und erstaunlich komfortabel mehr als dreitausend Kilometer kreuz und quer durch Namibia getragen. Zwei Drittel der Wegstrecke waren Schotterpisten, dazu kamen Offroad-Sonderprüfungen in Nationalparks. Wenn dort das Auto streikt, kommt eher ein hungriger Löwe und kein Gelber Engel vom ÖAMTC. Seit der pannenfreien Namibia-Tour nehme ich den SUV der Renault-Tochter Dacia jedenfalls auch daheim selektiv wahr und denke mir: Sein Preis-Leistungs-Verhältnis hat schon ganz schön viele Kunden angelockt.

Design: Auch wenn Dacia das Image einer "Billig-Marke" anhaftet, billig kommt der neue Duster nicht daher (in Namibia trägt dieses Auto übrigens das Renault-Logo). Im OÖN-Test bekamen wir die Top-Ausstattung, in der sich der Duster innen und außen schön herausputzt. Die Optik wirkt stimmig, die betonten Radkästen und die Dachreling geben diesem Dacia den Touch eines Abenteurers.

Innenraum: In der Top-Ausstattung macht sich der Duster mit optischen Extras hübsch. Was wie Leder ausschaut, ist aber Kunststoff, auch die vermeintlichen Nähte sind nicht wirklich echt. Die Verarbeitung ist trotzdem in Ordnung, den großen Luxus spielt es freilich nicht. Braucht auch keiner. Dass sich alles recht simpel bedienen lässt und der Touchscreen in der Mittelkonsole ein recht übersichtliches Menü anbietet, ist ja kein Fehler. Der Kofferraum mit 414 Liter (ohne Reserverad gibt es 50 Liter extra, dafür ziemlich viel Stress bei einer Reifenpanne) ist okay.

Funktional: Das Cockpit ist reduziert, bietet aber alles, was man braucht. Bild: Werk

Fahrwerk: Auch wenn er ziemlich breitbeinig und rustikal daherkommt, ist der Fahrkomfort in Ordnung. Sogar bei sportlich genommenen Kurven wackelt wenig. Wer übertreibt, wird relativ schnell von der Elektronik eingebremst. Unsere Allrad-Version war auch abseits der befestigten Wege in ihrem Element, Grenzbereiche haben wir aber keine gesucht.

Motor: Der 1,5-Liter-Diesel leistet 115 PS und schiebt eigentlich recht tüchtig an. Das effektiv nutzbare Drehzahlband ist allerdings relativ schmal, weshalb man im Sechsgang-Getriebe sehr fleißig umrühren muss. Vor allem der erste Gang ist sehr kurz übersetzt – für das steile Gelände ein Segen, im automobilen Alltag eher nicht so toll. Das Anfahren im zweiten Gang ist da eine gar nicht so schlechte Alternative. Hinaufgeschaltet haben wir manchmal im Dreisprung (2-4-6). Beim Verbrauch notierten wir etwas mehr als 6 Liter. Der Öko-Modus war allerdings nie aktiviert.

Fazit: Wie in der Überschrift angedeutet, bekommt man beim Dacia Duster sehr viel Auto um relativ wenig Geld. Wenn man zur besseren Ausstattung (Allrad-Antrieb) greift, turnt man in der Preisliste schnell einmal über die 20.000er-Grenze. Das ist nicht mehr ganz billig, aber immer noch preiswert.

Dacia Duster Blue DCI 115 4 WD

Preis: ab 11.990 Euro

OÖN-Testwagen 21.590 Euro

Motor: Vierzylinder-Diesel Commonrail-Einspritzung

Hubraum 1461 ccm

Leistung 85 kW (115 PS) bei 3750 1/min

max. Drehmoment 260 Nm bei 2000 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 4,9/4,5/4,7

OÖN-Test 6,2

Tank/Kraftstoffart 50 l/Diesel

Umwelt: Euro-6d Temp

CO2-Ausstoß 123 g/km

Antrieb: Allrad

Getriebe Sechsgang (manuell)

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 12,1 sec

Spitze 175 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4341/1804/1682 mm

Radstand 2676 mm

Leergewicht 1234 kg

Zuladung 528 kg

Kofferraum 478-1623 Liter

Anhängelast gebr. 1500 kg

ungebremst 650 kg

Garantie: 3 Jahre (max. 100.000 Kilometer)

Plus: Preis-Leistungs-Verhältnis, „vernünftige“ Motorisierung, Allrad-Bonus

Minus: kein Auto für Angeber

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at