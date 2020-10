Dacia Duster Blue Celebration: Volks-Offroader für 365 Tage im Jahr

Vor mittlerweile 15 Jahren kam mit dem Logan das erste neue Dacia-Modell nach Österreich. Und vor zehn Jahren betrat der Kompakt-SUV Duster die automobile Bühne. Die rumänische Renault-Tochter feiert beides mit den "Celebration"-Modellen. Der Dacia Duster "Celebration" bleibt seinen Grundprinzipien treu und bietet noch mehr Ausstattung zum immer noch sehr attraktiven Preis, wie der OÖN-Test zeigte.

Design: Die ausschließlich der Sonderedition "Celebration" vorbehaltenen Leichtmetallfelgen und die Farbe "Iron-Blau" stehen dem Dacia Duster gut. Der Fünftürer wirkt bullig und macht etwas her – was nicht zuletzt auch am Offroad-Zierrat liegt. Dennoch ist der Duster wendig – und der Fahrer genießt eine sehr gute Übersicht. Auffällig sind die speziell designten Heckleuchten, die mit etwas Fantasie an einen Benzinkanister erinnern.

Spezielle Rückleuchten Bild: OÖN

Innenraum: Das Cockpit wirkt sehr aufgeräumt. Kommandozentrale ist der 7-Zoll-Touchscreen, mit dem Navi, Radio oder Telefon bedient bzw. gesteuert werden. Unmittelbar darunter befinden sich die drei großen Dreh-/Drückregler der Klimaautomatik (nur beim Modell "Celebration" Serie).

Die Sitze sind mit dem Modellwechsel vor zwei Jahren deutlich verbessert worden – sie sind ordentlich gepolstert, und auch die Schenkelauflage ist ausreichend lang. Dazu kommt eine Lordosenstütze. Den Sparstift merkt man im ordentlich verarbeiteten Innenraum lediglich bei der häufigen Verwendung von Hartplastik. Nicht immer ganz geglückt ist die Ergonomie: Etwas versteckt ist der Schalter für die Sitzheizung (Serie bei "Celebration") – und es gibt leider keinen Drehregler für das Lauter- und Leiserstellen des Radios.

Aufgeräumtes Cockpit mit zentralem 7-Zoll-Touchscreen auf der Mittelkonsole Bild: Dacia

Fahrwerk: Der Dacia Duster ist relativ weich abgestimmt, entsprechend komfortabel sind die, bis zu fünf, Passagiere unterwegs. Beim Kurvenfahren gibt es jedoch nur leichte Wankbewegungen. Die Lenkung ist sehr leichtgängig, und sie könnte ein bisserl mehr Rückmeldung geben. Der Allradantrieb ist mittels Drehregler zuschaltbar. Auch wenn der Duster für wilde Geländepassagen ungeeignet ist, da eine Untersetzung fehlt: Für ausreichend Traktion an 365 Tagen im Jahr ist gesorgt. Man muss also weder den Winter, gatschige Feldwege noch nasse Wiesen fürchten. Der 4x4-Aufpreis hält sich mit exakt 2000 Euro im Rahmen – auch wenn er höheren Verbrauch und Erhaltungskosten (Versicherungssteuer) nach sich zieht.

Einfache, selbsterklärende Bedienung Bild: Dacia

Motor: Im Motorraum des OÖN-Testautos werkte ein 1,5-Liter-Diesel mit 115 PS. Der Selbstzünder macht dem gut 1,5 Tonnen schweren Fünftürer ordentlich Beine – mehr als man beim Blick auf das Datenblatt vermuten würde. Der Testverbrauch mit 6,6 Liter auf 100 Kilometer passt. Das Sechsgang-Schaltgetriebe ist übrigens relativ kurz übersetzt, man kann sogar mit dem zweiten Gang losfahren.

Fazit: Selbst wenn man zur ordentlich ausgestatteten Topversion des Dacia Duster greift, bleibt der Listenpreis unter 22.000 Euro. Damit zeigt das Celebration-Modell (mit 360-Grad-Kamera, Keyless Entry & Drive und Totwinkel-Warner), dass SUV-Fahren kein Luxus sein muss. Der Duster bietet also tatsächlich noch immer viel Auto (und Technik) für wenig Geld.

Dacia Duster Blue dci 115 4WD Celebration

Preis: ab 18.490 Euro

OÖN-Testwagen 22.382 Euro

Motor: Vierzylinder-Turbodiesel Start-Stopp-Automatik

Hubraum 1461 ccm

Leistung 85 kW (115 PS) bei 3750 U/min

max. Drehmoment 260 Nm bei 2000 U/min

Verbrauch (WLTP)

kombiniert 5,6

OÖN-Test 6,6

Tank/Kraftstoffart 50 l/Diesel

Umwelt: Euro 6d-TEMP

CO2-Ausstoß 146 g/km

Antrieb: Allrad

Getriebe 6-Gang-Schaltung

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 10,2 sec

Spitze 175 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4341/1804/1682 mm

Leergewicht 1483 kg

Zuladung 450 kg

Kofferraum 467 bis 1614 Liter

Anhängelast gebr. 1500 kg

Garantie: 3 Jahre/100.000 km

Plus: Preis-Leistung, viel Platz bei kompakten Abmessungen, gute Übersicht, wendig, bequeme Sitze, agiler Motor

Minus: schwaches Licht, viel Hartplastik, kein Drehregler für Lauter-/Leiserstellen des Radios

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at