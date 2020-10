BMW X3 xDrive 30e: Ein guter Vorgeschmack auf den E-SUV

Die Elektrifizierung bei BMW schreitet voran – vor allem beim X3. Bevor 2021 der iX3, also eine rein elektrische Variante des Kraxler-Klassikers, auf den Markt kommt, können Kunden in der Hybridvariante jetzt schon im X3 rein elektrisch fahren. Der Teilzeitstromer im OÖN-Test:

Design: Optisch unterscheidet sich der Hybride kaum von seinen Brüdern der 2018 eingeführten Modellgeneration. Lediglich ein zweiter "Tankdeckel" über dem vorderen Radkasten an der Fahrerseite kommt hinzu, um die Batterie zu laden. Dies geschieht im Idealfall in 2,6 Stunden an der Wallbox oder in sechs Stunden an der Haushaltssteckdose.

Innenraum: Das Cockpit bietet den BMW-typischen Komfort und das entsprechende Wohlfühlambiente. Die Ledersitze sind langstreckentauglich, die erhöhte Sitzposition und das Head-up-Display gewähren dem Piloten einen erhabenen Überblick über das Verkehrsgeschehen. Das Platzangebot für Insassen ist familientauglich. Am ehesten lässt sich der Unterschied zu den Verbrennern im Kofferraum erkennen, denn der minimiert sich aufgrund der Batterie um 100 auf 450 Liter. Das ist in der Praxis aber ausreichend, um allerhand Ladegut zu befördern.

Fahrwerk: Das Übergewicht von etwa 200 Kilogramm im Vergleich zur gleich motorisierten Verbrennervariante macht sich bei der Abstimmung des Fahrwerks wenig bis gar nicht bemerkbar. Der X3 lässt sich sportlich bewegen, lenken und auch abbremsen. Das Setup funktioniert übrigens auch im Gelände, weil BMW selbst in der Hybridvariante einen "echten" xDrive anbietet, der selbst bei leerer Batterie die Kraft auf beide Achsen verteilt.

An der Wallbox dauert eine Ladung 2,6 Stunden, an der 230-V-Steckdose sechs. Bild: BMW

Motor: Wie bei allen Hybridfahrzeugen entscheidet die Nutzung über die Wirtschaftlichkeit. Im reinen Verbrennerbetrieb genehmigte sich der Bayer im OÖN-Test etwa acht Liter Superbenzin, was dem höheren Gewicht im Vergleich zu Verbrennerkollegen geschuldet ist. Dafür sinkt die Anzeige im vernünftigen Betrieb sehr weit hinunter, im OÖN-Test auf 4,2 Liter pro 100 Kilometer. Im reinen Elektrobetrieb schafft er 54 Kilometer. Durchschnittlich wird die Reichweite bei knapp 40 Kilometern liegen, was für viele Pendler ausreichend wäre. Trotzdem würde auch dem X3 die 24-kWh-Batterie, die auch im X5 verbaut wird, gut stehen. Wirklich sinnvoll ist die Funktion des Bordcomputers, mit der sich die Restreichweite nach einer Fahrt einstellen lässt. So spart der BMW Elektro-Power für die letzten zehn Kilometer der Route auf.

Fazit: Der Teilzeitstromer erweitert die Freiheit der Kunden und erleichtert – richtig verwendet – das Gewissen. Je höher der Anteil an Verbrennerkilometern ist, desto eher rentiert sich aber eine Benzin- oder Dieselvariante. Denn sonst erleichtert sich nur das Börserl.

BMW X3 xDrive 30e

Preis: ab 59.400 Euro

OÖN-Testwagen 89.130 Euro

Benzinmotor: Vierzylinder

Hubraum 1998 ccm

Leistung 135 kW (184 PS)

max. Drehmoment 300 Nm

Elektromotoren und Batterie:

Leistung 80 kW (109 PS)

Kapazität 12 kWh

Reichweite 51-55 km

Systemleistung 215 kW/292PS

max. Drehmoment 420 Nm

Verbrauch (WLTP)

Kombiniert 2,4

OÖN-Test 4,2

Tank/Kraftstoffart 50 l/Super

Umwelt: Euro-6dTemp

CO2-Ausstoß 54 g/km

Antrieb: xDrive-Allradantrieb

Getriebe 8-Gang-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 6,1 sec

Spitze 210 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4708/1891/1676 mm

Radstand 2864 mm

Leergewicht 1990 kg

Zuladung 630 kg

Kofferraum 450-1500 Liter

Anhängelasten 2000/750 kg

Bodenfreiheit 204 mm

Wattiefe (bei 7 km/h) 500 mm

Überhangwinkel 25,6/22,8 °

Rampenwinkel 20,0 °

Garantie: zwei Jahre

Plus: hohe Alltagstauglichkeit; effizienter, sportlicher Antrieb

Minus: Um die Aufpreisliste bekommt man einen neuen 1er.





Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at