BMW i3s: Ein großer Schritt nach vorne

Bestimmt haben Sie das selbst schon einmal erlebt. Sie haben von einer neuen Technologie gehört, standen dieser aber immer skeptisch gegenüber. Das ist gut und richtig, schließlich will man ja nicht auf jeden Humbug hereinfallen. Nach dem ersten persönlichen Berührungspunkt lässt sich danach ein erstes praktisches Urteil abgeben. Meist werden die Bedenken über Bord geworfen. Meist. Denn für einen bekennenden Kilometerfresser wie mich war ein Anfreunden mit der Elektromobilität anfangs eher schwierig. Zugegebenermaßen wollte es der Zufall dann auch noch so, dass die bisherigen Tests mit reinen E-Autos ausgerechnet dann stattgefunden haben, wenn Kälte und/oder widrige Fahrbedingungen das Land im Griff hatten. Das (unter)kühlt die Beziehung und nährt die Skepsis. Beispiel gefällig? Wir schreiben den Vorweihnachtstag 2016, als ein Vorgängermodell des aktuellen i3 in der OÖN-Garage für mich vorgefahren ist. Nach einem "kurzen" beruflichen Abstecher nach Dornbirn (die Eishockeycracks der Liwest Black Wings gewannen auswärts meiner Erinnerung nach 6:1) stand gegen 3 Uhr Früh nach getaner Arbeit die Heimfahrt von Linz ins 80 Kilometer entfernte Daheim an. Restreichweite in der Garage: 148 Kilometer (80 Prozent geladen). Die Temperatur: Etwa zehn Grad unter Null. Den Stromer fror. Auf die A7 aufgefahren waren es plötzlich nur noch 120 Kilometer, auf Höhe Neumarkt im Mühlviertel gar nur noch etwa 80, die der i3 noch "im Tank" hatte. Es grenzt an ein Weihnachtswunder, dass die Ankunft gelang.

Davon wollte sich unsere Beziehung nie wieder richtig erholen. Bis plötzlich der Nachfolger da stand. Und alles änderte.

Design: Seit der Markteinführung des i3 im Jahr 2013 blieben die Grundzüge des ersten reinen Elektroautos aus dem BMW-Konzern dieselben. Selbst beim Facelift 2017 blieben tiefgreifende Veränderungen aus. Und das ist gut so, denn die Absatzzahlen steigen jährlich. Ab sofort sollen in der Version i3s zweifarbig lackierte Oberflächen Sportlichkeit andeuten. Dazu kommen 20-Zöller.

Innenraum: Im Inneren der Carbon-Fahrgastzelle dominiert die Business Class. Der Bayer hat einen großen Sprung hin zum vernetzten Fahren gemacht. Die am Bordcomputer installierten Apps ChargeNow (für das einfachere Finden von freien Ladestationen) und ParkNow (für das schnellere Finden von freien Parkplätzen) können nicht nur im Auto, sondern auch am Smartphone verwendet werden. Dazu gibt’s ab sofort WLAN für bis zu zehn Endgeräte.

In sechs Jahren hat BMW kaum etwas am i3 verändert – außer die Akkukapazität. Bild: BMW

Fahrwerk: Der i3s ist entsprechend der Positionierung als sportlichere Alternative etwas straffer abgestimmt als sein Bruder. In insgesamt drei Fahrmodi lässt sich der Stromer von effizient bis sportlich adjustieren. Dank Heckantrieb ist tatsächlich eine relativ sportliche Fahrweise (bis hin zu leichten Drifts) möglich.

Seit dem Start 2013 unverkennbar Bild: BMW

Motor: Soweit so gut. Dass der i3 zu einem persönlichen Gamechanger, wie es auf gut Neudeutsch heißt, wurde, liegt aber am Akku. 2013 startete der BMW mit einer Batteriekapazität von 60 Amperestunden. Mittlerweile hat sich der Wert verdoppelt. BMW gibt die Reichweite in den Werksangaben laut NEFZ-Zyklus, WLTP-Zyklus und nach einem eigenen Wertungszyklus an. Demnach kommt der i3s auf 359 km/310 km/260 Kilometer mit einer Aufladung. Letzterer Wert kommt der Realität nahe. Einmal nach Hause ins Waldviertel und wieder in die Redaktion war kein Problem (160 Kilometer), gut 50 Kilometer blieben noch übrig. Und das, obwohl der EcoPro-Modus unberührt blieb. Die S-Variante leistet 14 PS und 20 Newtonmeter mehr als der Standard-i3, also 184 PS und 270 Newtonmeter. Einen Kritikpunkt handelt sich BMW aber beim Laden ein: An der weit verbreiteten Typ-2-Steckdose, an der eigentlich 22 kW möglich wären, kann der Münchner nur maximal 11 kW nutzen – und dafür erntet er (berechtigte) Kritik aus der Szene. In unserem Fall dauerte das Laden in der OÖN-Garage – egal ob an der 22-kW- oder der 11-kW-Steckdose stets etwas länger als acht Stunden. Die 15 Stunden an der Haushaltssteckdose für 80 Prozent Aufladung (Werksangabe) übertrafen wir ebenfalls.

Fazit: Die Elektromobilität hat Dank des i3s einen großen Schritt gemacht und ist längst auch für Pendler interessant. Zumindest bei den derzeitigen Temperaturen. Aber: Der nächste Winter kommt bestimmt ...

BMW i3s

Preis: ab 43.950 Euro

OÖN-Testwagen 57.744 Euro

E-Motor: Hybrid-Synchronmotor

max. Leistung 135 kW (185 PS)

max. Drehmoment 270 Nm

Rekuperationsleistung bis 50 kW

Lithium-Ionen-Akku

Nominalspannung 352 V

Kapazität 120 Ah

Reichweite bis 345 km (NEFZ)

Ladezeiten 45 min (50 kW),

3:10 h (11 kW), 15 h (Steckdose)

Verbrauch (NEFZ)

Mix 14,6 kWh

OÖN-Test 20,8 kWh

Umwelt: Elektrofahrzeug

CO2-Ausstoß 0 g/km

Antrieb: Hinterrad

Getriebe Direktübersetzung

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h 6,9 sec

Spitze 160 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4006/1791/1590 mm

Radstand 2570 mm

Leergewicht 1290 kg

Zuladung 440 kg

Kofferraum 260-1100 Liter

Garantie: 2 Jahre, Lack: 3 Jahre,

Batterie: 8 Jahre / 100.000 km

Plus: Große Spreizung zwischen dynamisch und effizient

Minus: Ladedauer