BMW 330e: Mit dem Dreier geht es flott stromaufwärts

Diese Koalition macht wirklich Tempo: Die Zusammenarbeit des Zwei-Liter-Benziners und des Elektromotors im BMW 330e wäre ein gutes Best-Practice-Beispiel für unsere Bundesregierung. In diesem Antriebskonzept verschmilzt tatsächlich das Beste aus zwei Welten. Das Strom-Aggregat – mit 113 PS übrigens der "Junior-Partner" – und der 184 PS starke Verbrennungsmotor bringen geschickt und produktiv ihre Vorzüge ins Spiel und werden so gemeinsam bei optimalem Einsatz der vorhandenen Ressourcen zu einer treibenden Kraft (Systemleistung 252 PS). Die "Freude am Fahren" kommt dabei nicht unter die Räder, die haben die Bayerischen Motorenwerke ja in ihrer Verfassung stehen.

So wie bei allen Hybrid-Konzepten klafft auch beim Bayern zwischen Prospekt und Wirklichkeit eine Lücke. Die versprochene rein elektrische Reichweite schmilzt in der Realität von 60 auf maximal 40 Kilometer. Das bedeutet allerdings, dass man im täglichen "Pendler-Betrieb" so gut wie keinen Benzin braucht (wenn während der Arbeit und daheim Strom getankt wird). Aufgrund des Benziners vergrößert sich die Reichweite auf mehr als 600 Kilometer – auf der Langstrecke steigert sich der Verbrauch auf rund sieben Liter pro 100 Kilometer. Im Hybrid-Modus funktioniert die Abstimmung zwischen Strom- und Benzin-Antrieb sehr gut, rein elektrisch kann man maximal 140 km/h fahren, da wird die Batterie allerdings auch sehr schnell leergesaugt.

Im OÖN-Test lag der Schnitt bei rund vier Liter pro 100 Kilometer, wir schafften allerdings beim Wels-Linz-Pendeln auch drei benzinabstinente Tage. Was nicht heißt, dass man keine Treibstoffkosten hat. Das Stromtankstellen-System erinnert leider an die Zeit, als Handy-Tarife und Roaming-Gebühren gefährliche Kostenfallen waren. Hochrechnung aus unserer Praxis: Bei einem angenommenen Kilowattstundenpreis von 20 Cent kosten 100 Strom-Kilometer im BMW 330e rund sieben Euro. Das schafft der Diesel-Dreier auch ziemlich locker – allerdings nicht so sauber.

Fazit: Wenn man die Antriebskoalition im BMW 330e erlebt, wird schnell nachvollziehbar, warum Plug-in-Hybrid-Autos bei immer mehr Kunden die erste Wahl sind.

BMW 330e

Preis: ab 49.350 Euro

Motoren: 4-Zylinder-Benziner

Hubraum 1998 ccm

Leistung 135 kW (184 PS)

max. Drehmoment 300 Nm

Elektromotor

Leistung 83 kW (113 PS)

max. Drehmoment 256 Nm

Verbrauch (NEFZ)

Kombiniert 1,6 - 1,9 l

OÖN-Test 4,1 l

CO2-Ausstoß 37 – 43 g/km

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 5,9 sek

Höchsttempo 230 km/h

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at