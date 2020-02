BMW 120d x-Drive: Dieser Einser verdient ein "Sehr gut"

Mit so manchem "Matchplan" auf dem Spielfeld der Premium-Anbieter ist der Anhang von BMW nicht immer einverstanden. Beim neuen Einser gab es aus der Fankurve der Bayern zuletzt einige "Pfiffe". Für die Fundamentalisten war die Umstellung von Hinterrad- auf Vorderradantrieb (als Organspender dient die hauseigene Mini-Plattform) genauso ein No-go wie der Einsatz eines Dreizylinder-Triebwerks. "Jetzt ist schon wieder was passiert", titelte beispielsweise die "Autorevue", in den Online-Foren war vom Verlust der "Freude am Fahren" die Rede. Anstelle des Dreizylinder-Vorderradlers stellte BMW jetzt den 120d x-drive in die Testauto-Garage. Und dieser Einser verdient wieder ein "Sehr gut". Vierzylinder-Diesel aus Steyr, 190 PS, Allradantrieb – da ist die Welt noch in Ordnung. Mit diesem Bayern sollten also auch die Fundis ihre Freude haben.

Design: BMW hat recht gut auf die optische Kampfansage der dynamischen Mercedes-A-Klasse reagiert und seinen Einser sportlich zugespitzt. Der Fünftürer schaut sehr schnittig aus, beim Testauto unterstrichen die Farbe (blau) und optische Behübschungen aus dem M-Ausstattungspaket den athletischen Eindruck. Auch die beiden Auspuffrohre am knackigen Einser-Popo passen da gut ins Bild. Etwas irritierend sind hingegen die Plastik-Einlagen in den Radkästen – das schaut nicht gerade nach Premium-Klasse aus.

Innenraum: Da ist der Einser wie die größeren Nummern der BMW-Modellfamilie ein feiner Typ. Verarbeitung und Materialien sind aus den Regalen, in denen die beste Ware lagert. Der Sitzkomfort ist sogar in Reihe zwei nicht so übel, auch wenn man im Vergleich zu den fahrbaren Jägerhochständen, auch SUVs genannt, im Einser eher liegt als sitzt. Das Cockpit mit dem zentralen Touchscreen ist BMW-typisch üppig ausgefallen. Das Einblenden der am aktuellen Ort erlaubten Höchstgeschwindigkeit ist in so einem dynamischen Auto vielleicht auch ganz hilfreich.

BMW-typisch: Wie bei den großen Nummern ist der Einser auch innen top. Bild: Werk

Fahrwerk: Die tiefe Sitzposition, ein Lenkrad, das gut in der Hand liegt, ein geradezu perfekt ausbalanciertes Allrad-Kräftespiel – dieses Auto sitzt wie ein passgenauer Handschuh.

Motor: Die Diesel-Kompetenz der BMW-Mannschaft ist hier gut spürbar. Dass hier ein Selbstzünder Tempo macht, merkt man eigentlich nur an den seltenen Tankstellen-Stopps – die Reichweite des Einsers ist fast im vierstelligen Bereich. Im Test schluckte er wenig mehr als fünf Liter. Dass sich aktuell alles auf den "bösen" Diesel einschießt, ist schon irgendwie ein Paradoxon.

Fazit: Der 120d mit Allradantrieb markiert die goldene Mitte zwischen dem Einstiegsmodell mit dem Dreizylinder-Aggregat und Vorderradantrieb sowie dem Einser-Kraftlackel (M135 xDrive/306 PS).

BMW 120d x-Drive

Preis: ab 29.450 Euro

OÖN-Testwagen 57.731 Euro

Motor: Vierzylinder-Diesel Common-Rail, Twin-Power-Turbo

Hubraum 1995 ccm

Leistung 140 kW (190 PS) bei 2500 - 4000 1/min

max. Drehmoment 400 Nm bei 1750 - 4000 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 5,1/4,1/4,7

OÖN-Test 5,2

Tank/Kraftstoffart 50 l/Diesel

Umwelt: Euro-6d-Temp

CO2-Ausstoß 117 - 124 g/km

Antrieb: Allrad

Getriebe 8-Gang-Automatik

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 7,0 sec

Spitze 230 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4319/1799/1434 mm

Radstand 2670 mm

Leergewicht 1515 kg

Zuladung 550 kg

Kofferraum 380-1200 Liter

Anhängelast gebr. 1500 kg

ungebremst 750 kg

Garantie: zwei Jahre (aufpreispflichtig erweiterbar bis vier Jahre/120.000 km)

Plus: feine Technik, Fahrdynamik, Qualität

Minus: Qualität hat ihren Preis.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at