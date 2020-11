Ein A4 Avant als Dauertester? Gib mir fünf! Edel ist der Kombi, groß die Vorfreude. Modelle aus Ingolstadt wecken in der OÖN-Test-Crew gemeinhin Begehrlichkeiten. Wie auch in vielen Firmen-Fuhrparks, denn der Mittelklasse-Kombi mit Oberklasse-Ambitionen gilt seit jeher als sparsamer Dauerläufer. Was kann der Audi-Bestseller wirklich? Ein erster Dauertest.