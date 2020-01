AMG GT: Eine Grenz-Erfahrung vom anderen Stern

Ihrer?", fragt der Nachbar unverblümt.

"Gekauft?", will der Barber wissen.

"Ham S’ den Wagen draußen gesehen?", entfleucht es dem aufgeregten Installateur.

Unscheinbar steht der AMG GT vor der Haustür. Nicht so auffällig wie der zweitürige Bruder vor einem Jahr, den der österreichische Pressechef noch höchstpersönlich in megaedlem Matt-Grün (Spitzname: "Kermit") überstellte. "Bloß nicht durch die Waschstraße fahren!", lautete damals die Anweisung von Bernhard B.

51.597,05 Euro NoVA

Und jetzt? Den Viertürer überzieht ein 08/15-Grau, ein wenig heller als Mühlviertler Granit. Und trotzdem zieht der Stuttgarter aus der Affalterbacher AMG-Sportschmiede (männliche) Blicke magisch auf sich. Was macht diese Faszination aus? Die klassische Coupé-Form? Die mächtigen 21-Zöller? Der filigrane Heckspoiler? Oder das Wunschkennzeichen (S-AMG1)? Der Preiszettel, würde er an der Windschutzscheibe picken, würde zumindest Ehrfurcht erzeugen. Knapp 250.000 Euro stehen unter dem Strich – davon 51.597,05 Euro NoVA und 32.348,16 Euro Mehrwertsteuer. So viel wie ein schönes Appartement in Linz-Zentrum. Unmoralisch? Ja, sicherlich. Aber eben auch ein Männertraum. Für das Leben nach dem Euromillionen-Jackpot, der ja bekanntlich reicher als reich macht.

Nicht hoch, aber steil. Bild: heb

Ein adäquater Racetrack liegt außerhalb der Testwagen-Reichweite (Rennstrecken-Verbot im Leihvertrag), also ab auf eine klassische Cruiser-Route – den Koppenpass.

Nach dem obligatorischen Stau durch Hallstatt wirbt ein riesiges Plakat für einen Besuch der Dachstein-Rieseneishöhle – auf Koreanisch, Japanisch oder Chinesisch? Das Rätsel bleibt ungelöst.

Die Obertrauner Bäckerei Maislinger erinnert irgendwie an die Bäckerei Rattlinger aus "Hubert und Staller": ein Kommunikationszentrum mit herrlich ländlichem Charme. "What do you want?" In perfektem Englisch fragt Verkäuferin Hannelore ihre asiatischen Gäste.

Eine Herausforderung – zumindest für Radfahrer Bild: heb

"Immer mehr Chinesen weichen nach Obertraun aus, weil Hallstatt zu voll ist", erzählt sie Minuten später beim OÖN-Frühstücksplausch. Wo sie so gut Englisch gelernt habe, will ich wissen. "Na, in der Schule nicht", sagt sie. Aber: "Wenn ich einen Begriff nicht kenne, schaue ich im Internet nach". Sie gehe regelmäßig auf Vokabel-Recherche. Man hört’s! Well done!

Einzigartig: das Keltenbrot

Der Mandelbogen schmeckt picksüß wie Coca Cola, aber dafür ist die Bäckerei ohnehin nicht bekannt, sondern für das "Keltenbrot" (keltenbrot.at): Ein Brot, gebacken mit der Natursole aus dem nahen Salzbergwerk.

Rückfahrt: Blick auf den Ortsteil Unterkainisch Bild: heb

Apropos Salz: Der Koppenpass war im Altertum eine wichtige Handelsroute von Hallstatt ins Ennstal, ehe der Verkehrsstrom auf die ausgebaute B145 über den Pötschen auswich. Eine Hürde tut sich heute noch für Koppen-Überquerer auf: die 23-Prozent-Steigung. Vor wenigen Jahren überholte mich schwer dreistelligen Mountainbiker ein drahtiger Rennradfahrer just an dem Steilstück: "Kumm, es is nimma weit, du schaffst das!" Ich hab’s geschafft. Das quaeldich.de-Pickerl am Pass-Schild dokumentiert: Der Koppen ist noch immer ein Radklassiker für Hobbybiker.

Und heute? Der viertürige Bruder des Formel-1-Safety-Cars wiegt zwar leer 2,1 Tonnen (Aluminium-Carbon-Leichtbau!), doch damit spielen sich die 639 PS des Biturbo-aufgeladenen V8. Die vier 315 Millimeter breiten 21-Zöller des Allradlers krallen sich im Asphalt fest, aber erst Sekundenbruchteile nach dem Gasgeben. Selbst der Comfort-Fahrmodus lässt Spielraum, ehe die Assistenzsysteme greifen. Kickdown? Keine gute Idee auf dem schmalen, kurvigen Asphaltband, das zwischen 22 und 5 Uhr mit einem Motorrad-Fahrverbot belegt ist. Zu gefährlich, meinte wohl die Behörde.

Die Schalensitze schmiegen sich urgemütlich an, auch wenn das Geldbörserl rechts hinten – egal wie dick dieses ist – eine Druckstelle erzeugt. Beim Aussteigen kann’s keine Haltungs-Höchstnoten geben – außer für Lewis Hamilton.

Das AMG-Fahrerlebnis brennt sich unlöschbar auf der eigenen Bio-Festplatte ein. 3,2 Sekunden für den Norm-Sprint von 0 auf Tempo 100 – manchmal sagen Zahlen alles. Wie in diesem Fall. Dazu gehören aber auch 257 Gramm CO2 pro Kilometer, die sich nicht wegdiskutieren lassen.

AMG GT 4-Türer

Preis: 180.209 Euro

OÖN-Testwagen 245.686 Euro

Motor: V8-Biturbo

Hubraum 3982 ccm

Leistung 470 kW (639 PS) bei 5500 – 6500 1/min

max. Drehmoment 900 Nm bei 2500 1/min

Verbrauch (NEFZ):

Stadt/Land/Mix 15,2/8,9/11,3

OÖN-Test 13,8 l

Umwelt: 6d-Temp

CO2 257 g/km

Fahrwerte:

0 - 100 km/h 3,2 sek

Spitze 315 km/h

Antrieb: Allrad 9-Gang-Wandlerautomatik

Maße und Gewichte:

L/B/H 5054/1871/1442

Leergewicht 2120 kg

Zuladung 440 kg

Kofferraum 461 – 1324 l

Anhängelast 750/2100 kg

Plus: atemberaubendes Fahrgefühl, starke Renntechnik, exakte Fahrmodi, edle Materialien

Minus: keine MBUX-Spracherkennung („Hey Mercedes“), extrem hoher Spritverbrauch

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at