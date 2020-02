Alfa Romeo Giulia: Ein Kurvenwunder aus Italien

Mamma mia! Da hast du gerade den Fahrmodus-Regler auf "dynamic" gestellt, zärtlich die großen Schaltwippen gestreichelt und bist bereit für ein kurvenreiches Fahrvergnügen auf dem vertrauten Güterweg – aber dann verstellt dir im letzten Moment der Traktor mit einem Anhänger voller Zuckerrüben den Weg und degradiert dich beziehungsweise dein Auto zum Kriechtier. Hinter dem Steuer der Alfa Romeo Giulia tut so etwas besonders weh, denn dieses Kurvenwunder aus Italien ist nicht nur eine Schönheit, sondern auch eine Fahrspaßmaschine mit dem Prädikat "molto potente".

Design: Auf dem Laufsteg macht die Giulia eine perfekte Figur. Die Proportionen stimmen, das Blechkleid unseres Testautos ("Rosso Alfa") war farblich perfekt lackiert. Wie es sich für eine "bellissima donna" gehört, hat die Italienerin das Make-up recht sparsam aufgetragen, auch auf aufgespritzte Lippen (fette Spoiler) wird verzichtet. Im Heckbereich geben zwei dicke Auspuffendrohre einen Hinweis, dass diese sportlich-elegante Limousine ein Kraftfahrzeug im wahrsten Sinn des Wortes ist.

Der Startknopf auf dem Lenkrad ist extravagant, aber schick. Bild: Werk

Innenraum: Nicht nur die Verpackung ist schön, auch der Inhalt passt zum optischen Auftritt. Von den komfortablen Sitzen über das gut aufgeräumte Cockpit bis hin zu den wertig wirkenden Materialien – die Italiener spielen mit der Giulia in der "Serie A", also bei den Premium-Anbietern mit. Der Startknopf im Lenkrad ist eine Extravaganz, die großen Schaltwippen wirken wie Elefantenohren, was die Bedienbarkeit vereinfacht, das linke Ohrwaschel behindert aber etwas die Erreichbarkeit des Blinkers. Man gewöhnt sich schnell daran. Gut gelungen ist die Ansteuerung der verschiedenen Funktionen per Dreh-und-drück-Knopf (BMW lässt grüßen).

Fahrwerk: Hier sind wir wieder beim Thema "Freude am Fahren" – vorne wird gelenkt, hinten per Heckantrieb angeschoben (auch da grüßt BMW). Die Giulia ist sehr fein ausbalanciert. Die Lenkung ist sehr direkt – teilweise fast schon etwas nervös.

Motor: Im Testauto war der Zwei-Liter-Turbo mit 200 PS engagiert. Das Triebwerk überzeugte mit seiner Laufruhe und einer bereitwilligen Kraftentfaltung schon im niedrigen Drehzahlbereich. Die Achtgang-Automatik harmonierte mit dem Kraftpaket so gut wie Al Bano und Romina Power in ihrer besten Zeit.

Fazit: Alfa Romeo Giulia – das klingt wie ein italienischer Schlager. Dieses Auto ist auch einer. Dass man sich bei der Preisgestaltung an der deutschen Oberklasse orientiert (ein letztes Mal grüßt BMW, nämlich der Dreier), ist legitim – und lässt vermutlich einige, die sich in diese Schönheit verschaut haben, auf der Seufzerbrücke zurück.

Alfa Romeo Giulia Super 2.0

Preis: ab 40.200 Euro

OÖN-Testwagen 44.750 Euro

Motor: Vierzylinder-Benziner Twin-Scroll-Turbo

Hubraum 1995 ccm

Leistung 147 kW (200 PS) bei 4500 1/min

max. Drehmoment 330 Nm bei 1750 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 8,1/5,7/6,6

OÖN-Test 6,8

Tank/Kraftstoffart 58 l / Benzin

Umwelt: Euro-6d-temp

CO2-Ausstoß 153 g/km

Antrieb: Heck

Getriebe 8-Gang-Automatik

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 6,6 sec

Spitze 235 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4643/1860/1438 mm

Radstand 2820 mm

Leergewicht 1504 kg

Zuladung 501 kg

Kofferraum 480 Liter

Anhängelast gebr. 1600 kg

ungebremst 745 kg

Garantie: vier Jahre (bis 120.000 km)

Plus: Design, Fahrdynamik, mäßiger Verbrauch

Minus: Die Lenkung ist fast ein bisschen zu direkt.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at