Zwölf Bergsteiger von der Wildspitze gerettet

SöLDEN. Zwölf in Bergnot geratene polnische Bergsteiger wurden Dienstagabend von der Wildspitze in den Ötztaler Alpen (Tirol) gerettet. Sie waren von einem Gewitter überrascht worden. Erst wurden vier der Alpinisten per Hubschrauber ausgeflogen, bevor Windböen und Schneefall weitere Flüge unmöglich machten. Als sich das Wetter besserte, kam der Rettungshubschrauber schließlich neuerlich zum Einsatz. Verletzt wurde niemand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Sölden Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.