Zehn Alpinisten aus 2500 Metern Höhe gerettet

PINZGAU/SALZBURG. Nach einem plötzlichen Gleitschneebruch im Ausmaß mehrerer hundert Höhenmeter war einer gut ausgerüsteten Bergsteigergruppe der Abstieg vom Großen Wiesbachhorn in der Glocknergruppe am Montagnachmittag nicht mehr möglich. Alle zehn Alpinisten aus Bayern wurden unverletzt mit dem Hubschrauber in Sicherheit gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper