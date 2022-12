Wels: Cannabis-Anbau in Wohnungen aufgeflogen

WELS. Starker Cannabisgeruch wehte Welser Beamten am Samstagabend in zwei Wohnhäusern entgegen: Bei einem 35-Jährigen wurde kübelweise Cannabiskraut gefunden, bei einem 31-Jährigen neben den Pflanzen auch ein Aufzuchtzelt.

Kurz vor 18 Uhr wurde die Polizei in ein Welser Mehrparteienhaus gerufen, weil dort starker Cannabisgeruch wahrgenommen wurde. Auch die Beamten konnten die Pflanzen schon im Stiegenhaus riechen und klopften an die Tür eines 31-Jährigen. Dieser ließ die Polizei freiwillig in seine Wohnung eintreten, wo 18 Cannabispflanzen, -kraut, -blätter und sogar ein Aufzuchtzelt gefunden wurden. Zudem stellte die Polizei Bargeld und mehrere Barren und Münzen aus Gold, Silber und Kupfer sicher.

Wenige Stunden später wehte der Polizei schon wieder Cannabisgeruch entgegen: Die Beamten waren eigentlich auf der Suche nach einem Mann, dem eine gefährliche Drohung zur Last gelegt wird. Als der 35-Jährige seine Wohnungstür öffnete, drang Cannabisgeruch heraus. In seiner Wohnung und im Kellerabteil konnte die Polizei diverse Suchtmittelutensilien, größere Mengen an Cannabiskraut, Tabletten sowie säckchenweise Pulver finden, die noch untersucht werden müssen. Der 35-Jährige wurde festgenommen. Er bestritt einen Verkauf und gab an, 24 Pflanzen nur zum Eigengebrauch angepflanzt und abgeerntet zu haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.