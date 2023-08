Wanderer mit Babys aus Bergnot gerettet

IMST. Auf dem Weg zum Piburger See im Tiroler Ötztal wählten neun Wanderer aus Deutschland – fünf Erwachsene und vier Kinder (darunter zwei Babys) – eine als schwerer Steig markierte "Abkürzung" und kamen so in Bergnot. Bergretter mussten sich mit Motorsägen durch das Dickicht kämpfen. Die Kleinkinder wurden per Hubschrauber ins Tal gebracht.

