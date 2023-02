Waldkauz "Karli" erholt sich von Schädeltrauma

"Karli" ist in Sicherheit.

HARINGSEE. Orientierungslos war ein Waldkauz, der am Straßenrand in Gerhaus (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gefunden wurde. Er dürfte von einem Auto angefahren worden sein und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben. "Karli" wurde in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee des Vereins "Vier Pfoten" gebracht und ist bereits auf dem Weg der Besserung.

