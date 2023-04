Vorübergehend neues Zuhause für kleine Nager

FRANKENBURG. Wie viele Nage- und Kleintiere wurden auch die beiden Farbratten-Damen Thelma und Louise unüberlegt angeschafft. Als ihre Vorbesitzerin mit der Haltung der Nager überfordert war, wandte sie sich an den Österreichischen Tierschutzverein. Nun haben die Rattendamen am Assisi-Hof in Frankenburg vorübergehend ein neues Zuhause gefunden.

