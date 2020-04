Vier Jungeulen gerettet

Ein Hausbesitzer in Steegen (Bezirk Grieskirchen) staunte nicht schlecht, als er nach Holzarbeiten in seinem Garten vier Jungeulen im Geäst eines soeben gefällten Nadelbaumes entdeckte. Die kleinen Waldohreulen hatten offensichtlich mir ihrer Mutter in dem Baum gelebt und nun ihren Horst verloren.

Das flauschige Quartett konnte schließlich unversehrt geboren werden. Aufgrund der stechenden Nadeln des Baums gestaltete sich die Rettungsaktion allerdings als aufwendig, heißt es vom Naturschutzbund.

Bild: Naturschutzbund Oberösterreich | Scheuringer

Nun werden die Jungtiere in der Greifvogel- und Eulen-Aufzucht- und Pflegestation des Naturschutzbundes in Ebelsberg bei Linz versorgt und aufgepäppelt. Wenn sie alt genug sind, sollen sie im Gemeindegebiet von Steegen wieder in Freiheit entlassen werden.

Das flauschige Quartett wurde nach Ebelsberg gebracht. Bild: Naturschutzbund Oberösterreich | Scheuringer

Der Naturschutzbund appellierte unterdessen, in der Zeit der Jungenaufzucht keine Bäume zu fällen, sondern bis in den Herbst zu warten. Wer jetzt Jungeulen alleine findet, der solle diese nicht mitnehmen. Es handle sich um sogenannte Ästlinge, die sehr gut klettern können und das Nest bereits verlassen haben. "Die Altvögel sind in der Nähe und kümmern sich darum", heißt es vom Naturschutzbund.