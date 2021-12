BERLIN. Vier Hundewelpen wurden von Beamten der deutschen Bundespolizei am Sonntag am Bahnhof Ostkreuz in Berlin gerettet. Eine Zeugin hatte der Polizei gemeldet, dass ein Mann die Hundewelpen in einer Tragetasche herumtrug. Die Beamten konnten den Mann ausfindig machen und die Tiere aus den stark verschmutzten Tragetaschen befreien.