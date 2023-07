Verwaiste Igeljunge von Polizei gerettet

HARINGSEE. Drei verwaiste Igeljunge wurden vorgestern von der Polizei in die Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee in Niederösterreich gebracht. Eine Frau in Hausleiten hatte sie zuvor in ihrem Garten gefunden und die Behörden verständigt. Die etwa 40 bis 60 Gramm schweren und etwa ein bis zwei Wochen alten Jungtiere sollen nun aufgepäppelt werden.

