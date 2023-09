Vermisster Kater war in Keller eingesperrt

MARCHTRENK. Einen Tag lang suchten in Marchtrenk die Besitzer verzweifelt nach ihrem Kater "Nico". Eingebunden wurde auch die Tierrettung Oberösterreich (TROÖ), die am Mittwoch bereits wieder Entwarnung geben konnte: Nico wurde am vergangenen Mittwoch gefunden und nach Hause gebracht. Er war versehentlich im Keller eines Nachbarn eingesperrt worden.

